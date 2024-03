Grayscale propose un « mini ETF Bitcoin », avec des frais plus réduits

L’année des ETF ? Grayscale vient d’annoncer l’enregistrement d’une proposition de « mini ETF Bitcoin ». À quoi cela va-t-il ressembler et en quoi se distingue-t-il du GBTC ?

Un « mini ETF Bitcoin » chez Grayscale

Pour rappel, l’arrivée de Grayscale parmi les ETF Bitcoin spot avait été particulière. Le gestionnaire d’actifs n’avait en effet pas créé un véhicule d’investissement de toutes pièces, mais converti son « Grayscale Bitcoin Trust » (GBTC) en ETF. Cela avait conduit notamment à des ventes massives, les investisseurs historiques choisissant de prendre leur profit.

Les investisseurs reprochaient également à Grayscale les frais importants appliqués sur son ETF – 1,5 %, alors que certains autres ETF proposaient un investissement sans frais pour leur lancement. Toutes ces considérations ont donc sans doute conduit Grayscale à vouloir lancer un second ETF, cette fois avec des frais réduits.

Le « mini ETF Bitcoin » de Grayscale a donc été proposé, sous le ticker « BTC » :

« Grayscale a enregistré un formulaire S-1 pour un nouveau ETF Bitcoin […] auprès de la Securities and Exchange Commission. »

Un mécanisme d’amorçage original

Pour faire débuter cet ETF Bitcoin, Grayscale propose un mécanisme d’alimentation original. Les BTC utilisés pour amorcer le nouvel ETF proviendraient en effet en partie du stock qui adosse le GBTC :

« Une certaine quantité du Bitcoin qui adosse les parts de GBTC […] seraient utilisées pour amorcer le nouveau mini Bitcoin Trust de Grayscale. »

Selon Grayscale, cela aurait plusieurs avantages. Pour les détenteurs de GBTC, cela permettrait d’avoir des frais composés plus bas, tout en étalant leur exposition à la fois sur le GBTC et le mini ETF Bitcoin. Par ailleurs, Grayscale explique qu’il s’agirait d’une nouveauté pour l’écosystème, puisque ce serait la première fois qu’un « spinoff » serait proposé pour ce type d’ETF.

Tout cela est bien sûr sujet à l’approbation de la Securities and Exchange Commission (SEC). Il est difficile de prévoir si le gendarme financier américain se montrera plus rapide dans son approbation, ou s’il continuera de rechigner à approuver de nouveaux ETF. D'autant plus qu'il est particulièrement silencieux en ce qui concerne les ETF Ethereum.

Dans tous les cas, Grayscale se montre particulièrement optimiste pour ce nouveau produit d’investissement :

« Nous continuons de croire que le Bitcoin et la cryptomonnaie sont une opportunité unique pour une génération entière. »

Source : Grayscale

