Le BTC subirait-il une pression de vente à cause de l'ETF Bitcoin spot de Grayscale ?

Cela n'aura échappé à personne, l'arrivée des ETF Bitcoin spot sur les plus grandes bourses des États-Unis n'aura pas eu l'effet escompté sur le cours du BTC, qui stagne autour des 43 000 dollars après avoir touché les 49 000 dollars le temps d'un instant jeudi 11 janvier.

Comme l'a rapporté l'analyste spécialisé dans les ETF chez Bloomberg Intelligence James Seyffart, tous les ETF Bitcoin spot ont des flux de liquidités positifs, BlackRock en tête avec 1,8 milliard de dollars sur 4 jours.

Here's my Day 4 #Bitcoin ETF Cointucky Derby Update: $GBTC still accounting for more than half of the trading volume but flows into the other ETFs still ahead of GBTC outflows. Assets in aggregate sit at $27.7 billion. Tuesday was only NET outflow day in aggregate (-$48 mln) pic.twitter.com/4Iqytq4Mxy

— James Seyffart (@JSeyff) January 18, 2024