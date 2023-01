Les plus grandes banques américaines prévoient un wallet pour concurrencer Apple Pay et PayPal

Alors que PayPal et Apple Pay dominent le secteur des solutions de paiement dématérialisé, les plus importantes banques des États-Unis s'organisent pour développer leur propre portefeuille numérique. Bank of America, JPMorgan Chase ou encore Wells Fargo cherchent ainsi à maintenir leur influence sur leurs clients pour éviter qu'ils se dirigent vers des concurrents.

Un portefeuille numérique à l'initiative des banques

Aux États-Unis, les banques les plus importantes du pays se rassemblent pour développer un nouveau service permettant aux consommateurs de payer les commerçants en ligne à l'aide d'un portefeuille numérique. Bank of America, JPMorgan Chase et Wells Fargo sont accompagnés de quatre autres sociétés financières pour le déploiement de ce futur produit.

Le service sera géré par Early Warning Services LLC, une société détenue par de nombreuses banques américaines telles que PNC Financial Services, U.S. Bancorp et Capital One. De plus, ce produit sera compatible avec les entreprises de paiement Visa et Mastercard : les consommateurs pourront alors enregistrer les coordonnées de leur carte bancaire dans ce portefeuille dématérialisé pour effectuer leurs achats du quotidien.

Par son positionnement, ce service entre en concurrence de manière frontale avec les services similaires préexistants sur le marché tels que PayPal et Apple Pay. Puisque ces deux intermédiaires réduisent le contrôle des banques sur les consommateurs et leurs fonds, les institutions financières n'ont point d'autres choix que de développer à leur tour un service de paiements numériques.

Un futur déploiement mitigé ?

La route risque d'être sinueuse pour qu'un tel produit puisse s'imposer sur le marché des portefeuilles numériques : alors que PayPal domine dans le domaine des transferts financiers dématérialisés, Apple Pay continuer d'accroitre ses parts de marché grâce à son partenariat avec la société Stripe et sa récente collaboration avec la banque d'investissement Goldman Sachs en décembre dernier.

Lors du lancement de leur produit, les différentes banques s'attendent à ce que 150 millions de cartes de crédit et de débit se lient au portefeuille. Pour accéder à ce service, les futurs utilisateurs devront remplir plusieurs conditions pour être éligibles au service tels que :

transmettre une adresse électronique et un numéro de téléphone ;

avoir déjà utilisé leur carte pour des achats en ligne ;

être à jour dans leurs paiements.

Alors que son déploiement est prévu pour la seconde moitié de l'année 2023, reste à savoir si les commerçants en ligne accepteront d'utiliser cette nouvelle solution de paiement pour leurs ventes. C'est aujourd'hui le problème auquel est confronté le réseau Bitcoin (BTC) : sans l'implication des différents commerces, la popularisation d'un nouveau service de paiement aura toujours un impact limité.

Source : WSJ

