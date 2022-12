Goldman Sachs prévoit de dépenser des dizaines de millions de dollars pour racheter des entreprises crypto

Une affaire FTX qui se transforme en opportunité pour Goldman Sachs ? Le géant financier aurait l’œil sur des entreprises crypto, et compterait dépenser plusieurs dizaines de millions de dollars pour en racheter certaines. Un signe que l’écosystème continue d’intéresser la finance traditionnelle.

Goldman Sachs compte racheter des entreprises crypto

C’est maintenant habituel : alors que le bear market s’est installé, les commentateurs de tout bord ont prédit la fin du Bitcoin (BTC) et des cryptomonnaies. Mais cela ne semble pas avoir particulièrement perturbé Goldman Sachs, qui compte bien profiter de l’ambiance morose pour faire des emplettes. Selon un rapport de Reuters, l’institution aurait en effet mis de côté plusieurs dizaines de millions de dollars à cet effet.

Le responsable des actifs numériques de Goldman Sachs, Mathew McDermott, a ainsi confirmé il y a quelques jours :

« Nous observons en effet des opportunités très intéressantes, à un prix bien plus raisonnable. »

Une technologie « performante »

Selon McDermott, la technologie qui sous-tend l’écosystème crypto « continue d’être performante ». C’est un gage de confiance de la part du géant Goldman Sachs, même si on rappelle que la somme engagée n’est pas non plus délirante, au vu des 21.6 milliards de dollars engrangés par l’institution l’année dernière.

Le responsable des actifs numériques de Goldman Sachs note par ailleurs qu’un certain exode des utilisateurs de FTX a été observable :

« Ce qui a augmenté, c’est le nombre d’institutions financières qui ont souhaité effectuer des transactions avec nous. Je soupçonne qu’un certain nombre d’entre elles faisait cela avec FTX, mais je ne peux pas le dire avec certitude. »

Toujours est-il que Goldman Sachs réitère son intérêt pour le secteur. Il y a un an, l’institution s’était même montrée particulièrement optimiste en matière de Bitcoin (BTC), jugeant que son cours pourrait atteindre 100 000 dollars dans les cinq prochaines années. Est-ce toujours le cas ?

Source : Reuters

