Le géant Entain se tourne vers Syntropy (NOIA) pour sa transition vers le Web 3.0

Le géant du jeu et des paris sportifs Entain a annoncé qu'il exploiterait désormais la technologie blockchain de Syntropy (NOIA) pour améliorer les performances globales de son réseau.

1/ Today is a very important day for @Syntropynet. We publicly announced that @EntainGroup, one of the worlds largest sports betting and gaming conglomerates, is running their infrastructure on Syntropy network.https://t.co/v5EkF3HWRF

— Domas Povilauskas (@povilauskas) April 1, 2022