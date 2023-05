Gary Gensler en croisade contre l'industrie des cryptomonnaies ?

Depuis quelques semaines, la régulation s'accélère aux quatre coins du globe. Du côté des États-Unis, le cap est maintenu par un homme : Gary Gensler. Retour sur la croisade menée par le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) à l'encontre de l'industrie des cryptomonnaies.

Des changements de camps incompréhensibles

Ce n'est plus un secret, la course à la réglementation de l'industrie des cryptomonnaies est définitivement lancée. Au vu des directions que semblent emprunter chaque pays et leurs représentants, cette course s'apparente plutôt à de l'orientation qu'à un sprint.

Néanmoins, s'il existe une personnalité qui n'a jamais (ou presque) changé son fusil d'épaule vis-à-vis des cryptomonnaies, c'est bien Gary Gensler. Dans un dossier publié récemment, le média Oak Invest a retracé l'histoire de l'énigmatique et controversé président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Durant sa longue carrière, Gary Gensler s'est distingué comme étant l'un des principaux réformateurs suite à la crise financière de 2008, notamment à la tête de la Commodity Futures Trading Commission (CTFC). Parmi ses principaux faits d'armes ; le renforcement de la surveillance des marchés dérivés Over The Counter (OTC).

Fait amusant, il était lui-même à l'origine de l'exemption de régulation d'une partie de ces marchés avant 2008, à l'origine notamment de la chute de Lehman Brothers. Comme l'évoque le dossier d'Oak, Gary Gensler avait déclaré que la crise mondiale a définitivement changé sa vision de la réglementation.

Un autre fait surprenant est qu'en 2018, Gary Gensler a dispensé des cours au MIT sur la blockchain et les cryptomonnaies. Au cours de ceux-ci, il fait notamment l'éloge de la technologie d'Algorand (ALGO) tandis que très récemment, il cible cet actif en tant que securities et appelle à un encadrement plus strict de son émission.

👉 Sur ce même sujet - Une vidéo de Gary Gensler révèle qu’il était ouvert aux cryptomonnaies en 2018

Découvrir ZenGo

10$ de Bitcoin en bonus dès 200$ de dépôt 🔥

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Un espoir du côté d'Hester Peirce ?

Nous ne nous attarderons pas plus sur les différentes sorties de Gary Gensler au sujet de l'industrie des cryptomonnaies. Elles sont nombreuses et ont déjà fait l'office d'articles dans les colonnes de Cryptoast, notamment lorsqu'il s'agit de considérer (ou non) les actifs numériques comme des securities.

Face aux récentes actualités, il est indéniable que les États-Unis adoptent une position très engagée à l'encontre des cryptomonnaies ; en témoignent les récentes amendes distribuées aux exchanges Coinbase, Kraken ou encore Bittrex. Néanmoins, une lueur d'espoir émerge du côté de la SEC : Hester Peirce.

Comme l'explicite le dossier d'Oak Invest, au cours d'une quarantaine d'interventions depuis 2018, elle a « défendu ardemment les cryptomonnaies, pris la parole et mis l'innovation du secteur au centre de son discours ».

Surnommée « Crypto Mom », elle a notamment défendu le projet d'Exchange-Traded Product (ETP) sur le Bitcoin (BTC), proposé par les frères Winklevoss en 2018. Depuis, elle milite pour un éclaircissement du cadre réglementaire, l'exact opposé de ce que Gary Gensler semble vraisemblablement tenter de faire.

👉 Pour aller plus loin - Gary Gensler a dû rendre des comptes pour sa régulation agressive des cryptomonnaies

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

Source : Dossier Oak Invest

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.