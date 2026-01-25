GameStop s'apprêterait-elle à vendre l'intégralité de ses 421 millions de dollars de Bitcoin (BTC) ?

L’entreprise GameStop avait parié sur le Bitcoin (BTC) en mai dernier, avec un investissement considérable. Mais elle pourrait s’apprêter à vendre, selon un mouvement de fonds noté par CryptoQuant.

le 25 janvier 2026 à 9:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

GameStop s'apprêterait-elle à vendre l'intégralité de ses 421 millions de dollars de Bitcoin (BTC) ?
Test logo

Bitcoin

88503.4$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Bitpanda

GameStop s’apprêterait-elle à vendre tous ses Bitcoins ?

Selon une publication récente de la firme d’analyses CryptoQuant, GameStop vient de transférer l’intégralité de ses Bitcoins, vers Coinbase Prime, un service d’échange institutionnel. Il s’agit d’une somme conséquente : l’entreprise avait investi 513 millions de dollars en mai 2025 pour acheter 4 710 BTC. La manœuvre suggérerait une vente à venir.

blockquote icon

GameStop jetterait-elle l’éponge ?

En mai 2025, les achats successifs de GameStop avaient été effectués à un prix moyen de 107 900 dollars. Mais depuis, le cours du BTC a nettement chuté. Un Bitcoin s’échange ce matin contre 89 400 dollars. Cela correspond à une chute de valeur de 83 milliards de dollars par rapport au moment où GameStop a effectué son investissement.

💡 Retrouvez notre liste des Bitcoin Treasury Companies : ces entreprises cotées qui accumulent des BTC

Ryan Cohen, le PDG de GameStop, avait suivi les conseils du PDG de Strategy, Michael Saylor, qui l’avait accompagné dans l’établissement d’une Bitcoin treasury. La tendance s’est un tant soit peu essoufflée en ce début d’année 2026, mais les trésoreries en BTC ont essaimé en 2025, alors que le cours de la plus grande cryptomonnaie battait des records.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

GameStop en difficultés financières ?

Les difficultés financières de GameStop existent depuis des années – malgré un regain d’intérêt spéculatif en 2021. La société a fermé des centaines de boutiques aux États-Unis et de nouvelles fermetures sont prévues pour 2026. L’investissement en Bitcoin était une stratégie alternative qui visait à soutenir des résultats en berne. On rappelle par ailleurs que GameStop avait déjà vu son action chuter suite à une émission de dette de 2,25 milliards de dollars en juin dernier.

🌐 Dans l’actualité – Du Bitcoin pour préparer sa retraite ? Cette compagnie d’assurance lance un produit innovant.

Si on ne sait pas encore si GameStop va effectivement vendre ses BTC, cela souligne une fois de plus les questions qui entourent les entreprises de trésorerie en BTC. Une fois la première vague d’enthousiasme passée, ce modèle n’est en effet pas une garantie de gains. Plusieurs analystes s’attendent à ce que nombre d’entre elles échouent en 2026. GameStop en fera-t-elle partie ? Cela reste à voir.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : CryptoQuant via X

 

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3889 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur BTC

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

-1.13%

88503.4$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Surveillance fiscale vs enlèvements crypto : « je préfère une amende plutôt que de perdre un doigt »

Surveillance fiscale vs enlèvements crypto : « je préfère une amende plutôt que de perdre un doigt »

 « J'ai plus confiance dans les banques centrales que dans le Bitcoin »

« J'ai plus confiance dans les banques centrales que dans le Bitcoin »

 Après l'alerte de la France, Binance cherche à obtenir une licence MiCA en Grèce

Après l'alerte de la France, Binance cherche à obtenir une licence MiCA en Grèce

 Tous les commerces de Thaïlande acceptent désormais le Bitcoin grâce à cette application

Tous les commerces de Thaïlande acceptent désormais le Bitcoin grâce à cette application