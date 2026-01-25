GameStop s'apprêterait-elle à vendre l'intégralité de ses 421 millions de dollars de Bitcoin (BTC) ?

L’entreprise GameStop avait parié sur le Bitcoin (BTC) en mai dernier, avec un investissement considérable. Mais elle pourrait s’apprêter à vendre, selon un mouvement de fonds noté par CryptoQuant.

GameStop s’apprêterait-elle à vendre tous ses Bitcoins ?

Selon une publication récente de la firme d’analyses CryptoQuant, GameStop vient de transférer l’intégralité de ses Bitcoins, vers Coinbase Prime, un service d’échange institutionnel. Il s’agit d’une somme conséquente : l’entreprise avait investi 513 millions de dollars en mai 2025 pour acheter 4 710 BTC. La manœuvre suggérerait une vente à venir.

GameStop jetterait-elle l’éponge ?

En mai 2025, les achats successifs de GameStop avaient été effectués à un prix moyen de 107 900 dollars. Mais depuis, le cours du BTC a nettement chuté. Un Bitcoin s’échange ce matin contre 89 400 dollars. Cela correspond à une chute de valeur de 83 milliards de dollars par rapport au moment où GameStop a effectué son investissement.

💡 Retrouvez notre liste des Bitcoin Treasury Companies : ces entreprises cotées qui accumulent des BTC

Ryan Cohen, le PDG de GameStop, avait suivi les conseils du PDG de Strategy, Michael Saylor, qui l’avait accompagné dans l’établissement d’une Bitcoin treasury. La tendance s’est un tant soit peu essoufflée en ce début d’année 2026, mais les trésoreries en BTC ont essaimé en 2025, alors que le cours de la plus grande cryptomonnaie battait des records.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

GameStop en difficultés financières ?

Les difficultés financières de GameStop existent depuis des années – malgré un regain d’intérêt spéculatif en 2021. La société a fermé des centaines de boutiques aux États-Unis et de nouvelles fermetures sont prévues pour 2026. L’investissement en Bitcoin était une stratégie alternative qui visait à soutenir des résultats en berne. On rappelle par ailleurs que GameStop avait déjà vu son action chuter suite à une émission de dette de 2,25 milliards de dollars en juin dernier.

🌐 Dans l’actualité – Du Bitcoin pour préparer sa retraite ? Cette compagnie d’assurance lance un produit innovant.

Si on ne sait pas encore si GameStop va effectivement vendre ses BTC, cela souligne une fois de plus les questions qui entourent les entreprises de trésorerie en BTC. Une fois la première vague d’enthousiasme passée, ce modèle n’est en effet pas une garantie de gains. Plusieurs analystes s’attendent à ce que nombre d’entre elles échouent en 2026. GameStop en fera-t-elle partie ? Cela reste à voir.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Source : CryptoQuant via X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.