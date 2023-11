Gagnez jusqu'à 50 $ en Bitcoin en achetant un wallet Ledger – Une offre exclusive et limitée pour le Black Friday

Jusqu'au 27 novembre, acheter un portefeuille Ledger vous permet de recevoir gratuitement de 20 à 50 $ en Bitcoin (BTC). Il s'agit d'une opportunité unique d'acquérir du Bitcoin tout en assurant une protection optimale pour vos cryptomonnaies. Comment profiter de cette offre ?

Gagnez du Bitcoin tout en protégeant vos cryptomonnaies

Vous envisagez de sécuriser vos cryptomonnaies avec un portefeuille Ledger Nano X ou un Ledger Nano S Plus ? À l'occasion du Black Friday, le fabricant de portefeuilles Ledger lance une offre exceptionnelle. Pour tout achat d'un portefeuille Ledger, vous recevrez un bonus de 20 à 50 $ en Bitcoin.

Voici les bonus en Bitcoin que vous recevrez lors de l'achat d'un portefeuille sur Ledger.com :

50 $ en Bitcoin pour l'achat d'un Ledger Nano Duo Bundle (comprenant 1 Ledger Nano X et 1 Ledger Nano S Plus) ;

(comprenant 1 Ledger Nano X et 1 Ledger Nano S Plus) ; 30 $ en Bitcoin pour l'achat d'un Ledger Nano X ;

; 20 $ en Bitcoin pour l'achat d'un Ledger Nano S Plus.

Par ailleurs, vous pouvez cumuler les bonus en Bitcoin, même si le nombre de portefeuilles Ledger éligibles pour cette offre est limité à 5 par ménage.

Bien que cette offre soit active jusqu'au 27 novembre, elle est soumise à la disponibilité et suit la règle du premier arrivé, premier servi. Ainsi, si sécuriser vos cryptomonnaies avec un portefeuille Ledger vous intéresse, c'est le moment idéal pour saisir cette opportunité.

👉 Consultez notre avis sur le Ledger Nano S Plus et ses fonctionnalités

Comment recevoir vos BTC gratuits ?

Lors de la réception de votre portefeuille Ledger, celui-ci sera accompagné d'une carte cadeau et d'un code.

Une fois l'application Ledger Live installée et configurée sur votre ordinateur, rendez-vous dans la rubrique « Discover » et cliquez sur l'application « [Ledger] Refer a friend ». Maintenant, cliquez sur l'onglet « Utiliser mon code cadeau » et créez un compte en vous connectant à l’aide d'une adresse Ethereum.

Ensuite, il suffit de renseigner votre code dans la section prévue à cet effet et de suivre les directives indiquées par l'application Ledger Live.

Enfin, vous disposez d'un délai de 30 jours après l'activation de votre code pour réclamer votre bonus de 20 à 50 $ en Bitcoin. À ce moment-là, vous devrez spécifier l'adresse Bitcoin où vous souhaitez recevoir cette somme.

Ainsi, non seulement vous bénéficierez d'un bonus de 20 à 50 dollars en Bitcoin, mais vous serez également équipé d'un portefeuille Ledger, garantissant une sécurité accrue pour vos cryptomonnaies !

💡 Si besoin, consultez les conditions générales de cette offre de Ledger

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.