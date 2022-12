FTX veut vendre certaines de ses filiales, notamment LedgerX

La nouvelle direction de FTX, via les avocats de l'entreprise, a demandé à ce que la société soit en mesure de revendre 4 de ses filiales, à savoir LedgerX, FTX Japan, FTX Europe et Embed Business. Si cela venait à se réaliser, les fonds récoltés pourraient servir à participer au remboursement des divers créanciers impactés par la faillite de FTX.

FTX tente de sauver les meubles

Les avocats de FTX ont fait savoir que la priorité pour la nouvelle direction de l'entreprise était de vendre ou au moins d'effectuer des transactions stratégiques concernant ses quelques filiales solvables et ayant une activité stable.

Plus précisément, l'exchange de cryptomonnaies a demandé à ce que 4 de ses filiales, à savoir LedgerX (anciennement FTX US Derivatives), FTX Europe, FTX Japan et Embed Business, puissent être vendues le plus vite possible afin de limiter l'impact de la faillite de FTX sur ces dernières et ainsi conserver leur valeur.

« Les débiteurs estiment qu'un certain nombre de ces entités ont des bilans solvables, une gestion indépendante et des franchises de valeur. [...] Plus les opérations sont suspendues longtemps, plus le risque est grand pour la valeur des actifs [des filiales] et le risque d'une révocation permanente de leurs licences également. »

Les filiales ici concernées ayant été relativement récemment acquises par FTX, elles ont pu conserver une certaine indépendance financière, leurs fonds propres étant par conséquent séparés de leur société mère, à savoir FTX. À ce titre, FTX Japan évoquait notamment la possibilité de réinstaurer les retraits pour le début d'année 2023.

En supposant que d'éventuels investisseurs soient intéressés par ces ventes, par exemple des fonds d'investissement spécialisés dans le milieu des cryptomonnaies, les ventes débuteront le 21 février 2023 et débuteront avec celle d'Embed Business. Les ventes de LedgerX, puis FTX Japan et Europe auront lieu respectivement les 7 et 21 mars 2023.

Plusieurs acheteurs ont déjà répondu présents

Selon les informations disponibles à ce jour, plus d'une centaine d'entités seraient intéressées pour un éventuel rachat d'une ou plusieurs des 134 filiales incluses dans la procédure de faillite de FTX. 26 accords de confidentialité auraient déjà été signés visant à racheter des activités ou des actifs de FTX.

Les ventes préliminaires concernant ces différentes filiales se dérouleront de mi-janvier à début février, période durant laquelle les investisseurs potentiellement intéressés devront être en mesure de fournir un dossier complet prouvant leur intérêt et leurs capacités à financer lesdites acquisitions.

LedgerX pourrait se révéler comme étant la société la plus convoitée au milieu de ces rachats, cette dernière faisant état d'un bilan particulièrement positif en comparaison des autres bras de FTX. À ce sujet, Rostin Behnam, le président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), avait déclaré que LedgerX « détenait plus de liquidités que toutes les autres entités débitrices de FTX réunies ».

Dans le cas où les différents prérequis de vente seraient remplis par un acquisiteur, la vente définitive aura lieu lors d'une audience au tribunal des faillites relatif au mois de mars 2023.

