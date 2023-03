FTX : Sam Bankman-Fried demande au tribunal à ce que ses frais de défense soient remboursés

Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, a demandé à ce que ses frais de défense soient couverts par les fonds de l'assurance responsabilité des dirigeants. Cette demande, si elle venait à être acceptée par le tribunal, impliquerait de piocher dans les fonds réservés au remboursement des clients de la plateforme et de le faire passer en priorité devant les divers créanciers.

Sam Bankman-Fried veut passer en priorité

Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, a demandé au tribunal responsable de son dossier que ses frais de défense soient couverts par les fonds de l'assurance responsabilité des dirigeants.

Cette assurance permet aux directeurs d'entreprises de couvrir leurs frais juridiques dans le cas où ils seraient poursuivis dans le cadre de leur fonction administrative. Toutefois, au vu de la situation à laquelle est confrontée la société FTX, l'utilisation de cette assurance impliquerait de piocher dans les fonds réservés au remboursement des clients de la plateforme.

Ce qui est d'ailleurs plus ou moins indiqué explicitement dans le document déposé :

« [les assurances prévoient de donner] la priorité de paiement aux assurés individuels ayant subi une perte non indemnisée, comme M. Bankman-Fried. [...] Sur la base de ce qui précède, M. Bankman-Fried soutient qu'il existe un motif suffisant pour lever et modifier le sursis automatique [...] afin de permettre à Relm et Beazley de rembourser à M. Bankman-Fried les frais de défense couverts qui ont déjà été engagés au titre des polices d'assurance des administrateurs et dirigeants, et d'avancer les futurs frais de défense [...]. »

Tradez des actions ou des cryptos Une action de 20€ offerte à votre inscription 💰

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

La demande vient de Sam Bankman-Fried lui-même, par ailleurs. Ce dernier est impliqué dans tellement d'affaires pénales qu'il se retrouverait actuellement contraint de payer un montant évalué à 9 chiffres pour sa défense.

Effectivement, alors qu'il a initialement été confronté à 8 chefs d'accusation pour lesquels il a d'ailleurs plaidé non coupable, l'ancien PDG de FTX a plus récemment été inculpé de 4 nouveaux chefs d'accusation, lesquels portent notamment sur de la fraude électronique et de la fraude sur les valeurs mobilières.

La nouvelle direction de FTX, présidée par John Ray III, avait précédemment refusé de couvrir les frais de défense de Sam Bankman-Fried avec ses propres deniers. Toutefois, du côté des nouvelles équipes de FTX, les montants facturés restent toutefois assez ahurissants : John Ray III serait rémunéré 1 300 dollars de l'heure pour ses activités au sein de la société. Ainsi, sur le seul mois de janvier, FTX a dépensé 34,18 millions de dollars rien que pour ses frais de justice.

L'équipe en charge de l'exchange de cryptomonnaies aura jusqu'au 29 mars pour s'opposer à la demande de Sam Bankman-Fried. Dans le cas où SBF parviendrait à obtenir l'approbation du tribunal, il deviendrait prioritaire dans sur la liste des remboursements, ce qui le placerait ainsi devant les clients lésés de FTX.

👉 Dans l'actualité similaire - Des youtubeurs crypto ayant promu FTX sont la cible d'un procès à un milliard de dollars

L'application crypto tout-en-un 0 frais pour votre 1er achat de cryptos 🔥 (jusqu'à 200 $)

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Source : Kroll

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.