FTX pourrait rouvrir dans les prochains mois – Le cours du FTT explose de +126%

Un retour qui n’avait pas été anticipé ? Les avocats de FTX ont affirmé récemment que la plateforme d’échange pourrait rouvrir dans les mois à venir. Si l’éventualité fait débat, elle a cependant eu un effet sur le cours du FTT, qui a explosé à la hausse. Décryptage.

La plateforme FTX pourrait rouvrir prochainement

Les avocats qui représentent la plateforme d’échange ont communiqué sur le recouvrement des fonds clients lors d’une audience dans le cadre de la procédure de faillite de FTX. L’entreprise aurait réussi à remettre la main sur 7.3 milliards de dollars en espèces et en actifs crypto liquides. Une somme importante, mais qui n’est pas encore suffisante : on sait par exemple que la plateforme doit 3 milliards de dollars à ses 50 créditeurs les plus importants.

Cette étape semble cependant encourageante pour les avocats de FTX. L’un d’entre eux, Andy Dietderich, a affirmé que « la situation était désormais stabilisée, et le brasier a été éteint ». L’équipe dédiée à la faillite de l’exchange envisage désormais l’avenir… Avec peut-être une réouverture de FTX.

Deux solutions sont envisagées : d’une part, reverser une partie des fonds aux clients qui ont été lésés. De l’autre, rouvrir la plateforme d’échange, et proposer aux clients lésés une part de FTX, en compensation, toujours selon Andy Dietderich :

« Il y a des possibilités que les clients puissent avoir l’option de prendre part aux sommes qu’ils auraient autrement récupérées en espèces […] afin de recevoir en retour une sorte d’intérêt dans la plateforme d’échange. »

Aucune décision n’a été prise pour l’instant, mais l’annonce pourrait être faite dès ce trimestre. La question la plus brûlante que cela pose est : faut-il rouvrir une plateforme d’échange dont la gestion a été si catastrophique ?



Un rapport accablant a été publié il y a quelques jours, qui montre le manque de rigueur absolu des équipes de FTX dans la prise en compte des fonds clients. La totalité des cryptomonnaies hébergées sur la plateforme l’étaient en effet sur des « hot wallets », et plusieurs personnes avaient accès aux clés – le multisig n’étant pas utilisé. Un point qu’a rappelé l’avocat de FTX, en expliquant que cela pouvait soulever des questions sur la nécessité de rouvrir la plateforme :

« L’application [de FTX] fonctionnait très bien, mais en réalité c’était une façade. »

Rouvrir la plateforme d’échange est donc une épineuse éventualité, et il n’est sans doute pas anodin que les avocats de FTX évoquent une première fois l’idée devant le public. Les réactions devraient en effet être nombreuses.

👉 Pour aller plus loin – FTX : Pourquoi ? Le point sur la faillite du géant en 3 actes

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies 🔒 🔥 Jusqu'à 30 $ en Bitcoin offerts !

Le cours du FTT explose en réaction à cette réouverture éventuelle

Si la réouverture éventuelle de FTX pose de très nombreuses questions, la nouvelle a à elle seule suffi pour faire exploser le cours du FTT. La cryptomonnaie native de FTX avait vu son cours dégringoler lors de sa chute, mais elle a connu un sursaut particulièrement remarqué en fin de journée hier :

L’explosion très rapide du cours du FTT

Au total, le FTT a vu sa valeur prendre +126% en l’espace d’une heure et demie. Le cours a brièvement touché les 3 dollars, avant de redescendre autour de 2.4 dollars ce matin. On reste très loin du record absolu du FTT, qui avait atteint 84 dollars en septembre 2021, mais cela montre que des mouvements ne sont toujours pas exclus pour ceux qui détiennent encore du FTT.

On conseillera cependant la plus grande prudence en ce qui concerne FTX et ses actifs liés. Nous ne sommes qu’au début de la procédure de faillite, et il est tout à fait probable que nous ne sachions pas encore tout sur la gestion catastrophique de l’entreprise. Les mois à venir devraient donc de clarifier la situation.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

Source : Reuters – Graphique : TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.