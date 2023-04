FTX prend le contrôle de l'ensemble des actifs de Ren Protocol

Le bridge Ren Protocol a annoncé sur Twitter que conformément aux droits accordés par l’investissement d’Alameda Research dans le projet, l’ensemble de ses cryptomonnaies allait être transféré aux débiteurs de FTX en charge de gérer le processus de faillite :

« Nous souhaitons informer la communauté Ren que FTX […], Alameda Research […] et certaines de leurs sociétés affiliées […] qui avaient acheté les actions et tous les actifs des entités de Ren Protocol, ont autorisé et ordonné aux entités de Ren Protocol de transférer tous les crypto-actifs dans les cold wallets des débiteurs FTX pour leur sauvegarde, en prévision d’éventuelles fermetures des infrastructures. »

Notons toutefois que le communiqué précise que lesdits actifs seront transférés dans des wallets distincts des autres portefeuilles des débiteurs de FTX.

👉 Pour aller plus loin — Apprenez-en plus sur les bridges de cryptomonnaies

🎧 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

En réalité, la situation était plus ou moins prévisible, compte tenu du fait que dès l’effondrement de FTX, Ren Protocol avait annoncé vouloir accélérer le développement de Ren 2.0, une version du bridge totalement gérée par la communauté, afin de s’émanciper d’Alameda Research.

En décembre, les équipes du projet avaient même fortement conseillé aux détenteurs d’actifs Ren, comme le renBTC par exemple, de retourner ceux-ci sur leur blockchain d’origine pour ne pas risquer de les perdre :

1) Important notice ⚠️

As announced previously, the Ren 1.0 network is shutting down due to the events surrounding Alameda

As compatibility between Ren 1.0 and 2.0 cannot be guaranteed, holders of Ren assets should bridge back to native chains ASAP, or risk losing them! https://t.co/20vpGBc8W0

— Ren (@renprotocol) December 7, 2022