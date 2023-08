FTX : pourquoi le procès de Sam Bankman-Fried pourrait finalement être repoussé ?

Le tant attendu procès de Sam Bankman-Fried, initialement prévu pour le mardi 3 octobre prochain, pourrait ne finalement se dérouler qu'au mois de mars 2024. Effectivement, la défense du fondateur de FTX affirme que son client n'a pas eu suffisamment de temps pour se préparer.

Le procès de Sam Bankman-Fried pour l'année prochaine ?

Lewis Kaplan, le juge en charge de l'affaire FTX, a déclaré ce mercredi que le procès de Sam Bankman-Fried, qui était initialement prévu pour le 3 octobre prochain, pourrait finalement être repoussé à plus tard.

La raison à cela ? Les avocats de l'ancien PDG de FTX ont déclaré que leur client n'avait pas suffisamment de temps pour préparer convenablement sa défense avant l'échéance du procès, notamment pour analyser des « millions » de pages de preuves récemment sorties.

Lewis Kaplan a précisé que « si l'accusé, en toute conscience, estime qu'il a besoin d'un report, il peut le demander ». Ceci étant, il a tout de même ajouté que les équipes de défense de Sam Bankman-Fried devront appuyer leur demande si elles souhaitaient vraiment repousser le procès, et qu'elles devront faire preuve d'un « besoin réel et imprévu », le seul motif du volume de preuves à analyser étant insuffisant.

Selon une information de Reuters, le procès pourrait probablement être combiné à un second procès prévu au mois de mars 2024 dédié au second volet des accusations portées contre le fondateur de FTX, l'ancien deuxième plus important exchange de cryptomonnaies au monde.

Notons toutefois que la défense de Sam Bankman-Fried a déclaré auprès du juge que l'intéressé n'avait pas eu le temps de se pencher sur les documents, ces derniers étant stockés chez Google et la firme ayant « mis du temps » à les remettre à la justice. À cela, les procureurs ont répondu que cet argumentaire n'était pas recevable dans la mesure où la majorité de ces documents provenait du compte Google personnel de Sam Bankman-Fried lui-même... et donc qu'il avait eu amplement le temps d'en prendre connaissance.

Un point que n'a pas manqué de noter le juge Kaplan :

« Il n'y a aucune preuve que le gouvernement n'ait pas agi de bonne foi, et toute suggestion selon laquelle les procureurs auraient manqué à leurs obligations ou n'auraient pas tenu leurs promesses envers la défense est très exagérée. »

Un dénouement qui se fait attendre

Le procès de Sam Bankman-Fried est attendu : l'effondrement de FTX constitue indubitablement l'un des plus grands scandales financiers du siècle, et les révélations qui s'enchainent depuis le mois de novembre dernier ne cessent de secouer l'écosystème.

Après avoir été placé en détention à domicile sous surveillance électronique, Sam Bankman-Fried aura finalement fini par visiter les geôles américaines en raison de sa langue trop pendue. Alors que ses avocats lui ont toujours conseillé de les laisser faire et de ne se limiter qu'au minimum d'interactions avec l'extérieur, le fondateur de FTX n'a pu s'empêcher de révéler publiquement des informations privées sur Caroline Ellison, son ancienne compagne et ancienne responsable d'Alameda Research.

Il n'en aura pas fallu plus pour que la Justice prenne enfin une décision et décide de faire taire Sam Bankman-Fried, désormais accusé de subornation de témoin. Depuis, l'intéressé se plaint de son régime alimentaire en prison (on ne lui sert pas de plats végétaliens) et du manque de temps pour préparer sa défense.

Quoi qu'il en soit, les avocats de Sam Bankman-Fried ont jusqu'à la fin de semaine pour présenter un dossier solide s'ils souhaitent repousser le procès, qui ne pourrait donc finalement pas arriver avant le mois de mars prochain le cas échéant.

Source : Reuters

