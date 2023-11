FTX : pourquoi le cours du FTT a-t-il grimpé de plus de 250 % sur les 7 derniers jours ?

Le token FTT, le jeton natif de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, semble faire un retour en force après une longue période à vide. Ce dernier a vu son cours exploser de plus de 250 % à la hausse sur les 7 derniers jours, mais pour quelles raisons ?

Grand retour du FTT, le token natif de FTX ?

Alors que le marché des cryptomonnaies semble parti pour s'installer durablement au-delà du seuil symbolique des 30 000 dollars, un nouveau vent d'espoir souffle au sein de la communauté des investisseurs crypto. Le Bitcoin et l'Ether sont respectivement allés chercher les 38 000 et 2 140 dollars, laissant présager le début d'un bull run sous réserve que le narratif des ETF conserve de sa solidité.

Et bien sûr, le marché des altcoins vient naturellement se calquer sur la hausse du Bitcoin. Mais il y a certains outsiders que l'on n'attendait pas sur ce secteur, et notamment du côté du FTT, le token de FTX.

Lancé au mois de juin 2021, le FTT était le token utilitaire au sein de FTX, jadis l'un des plus grands exchanges crypto au monde et considéré comme l'un des quelques rivaux de Binance en mesure de s'opposer à son hégémonie, notamment au côté de Coinbase.

Le FTT offrait notamment aux traders la possibilité de bénéficier de remises sur leurs opérations de trading et d'autres avantages comme les retraits gratuits, des airdrops ou encore des droits de vote de gouvernance, le tout grâce au staking.

Mais au début du mois de novembre, lorsque FTX a fini par se déclarer en faillite, le cours du FTT s'est totalement effondré, passant de 20 à seulement 2 dollars. Depuis, ce dernier a oscillé entre un peu moins de 1 et 2,5 dollars, parfois avec quelques hausses suite à des rumeurs de relance de l'exchange.

Évolution du cours du token FTT de la faillite de FTX à aujourd'hui

Mais aujourd'hui, les rumeurs se confirment. Alors que 75 sociétés se sont manifestées pour évaluer la possibilité d'acquérir FTX, le Wall Street Journal a révélé que 3 d'entre elles avaient été retenues, à savoir Bullish, un exchange crypto dirigé par Tom Farley, ancien président du New York Stock Exchange (NYSE), la startup fintech Figure Technologies, ainsi que Proof Group, une société d'investissement privée.

Dans la même temps, Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, a déclaré qu'il ne s'opposait pas à la relance de l'exchange crypto pourvu qu'il « retrouve la confiance des investisseurs » et que cela soit fait « dans les limites de la loi ». Il n'en fallait pas plus pour que les investisseurs s'emballent, le token FTT pouvant à priori peut-être retrouver son rôle de token utilitaire d'ici quelque temps.

Les 3 sociétés retenues ont toutes refusé d'ajouter un commentaire. Mais selon le calendrier précédemment établi par FTX, nous pouvons nous attendre à ce que l'exchange désigne le repreneur de son choix dès le mois de décembre prochain.

Sources : Fortune, TradingView

