Pourquoi le cours du FTT de FTX vient-il de prendre +94% ?

Enterrée, la cryptomonnaie de FTX ? Pas tant que cela, semble-t-il. Son cours vient d'exploser à la hausse, prenant +94% en moins d'une journée. En cause, des rumeurs sur une acquisition... Et l'aval inattendu du directeur de la SEC. Décryptage.

Le cours du FTT de FTX explose à la hausse

Il y a un an presque jour pour jour, le cours du FTT connaissait une chute catastrophique. Alors qu’il dépassait encore les 25 dollars le 6 novembre 2022, il avait dégringolé jusqu’aux 2 dollars dans la journée du 8 novembre. L’effondrement éclair du géant FTX laissait peu de place aux doutes : la cryptomonnaie était donnée pour morte.

Mais l’enterrement aurait-il été hâtif ? Ce ce que semble suggérer le cours du FTT, qui explose depuis hier. La cryptomonnaie native de FTX a en effet pris +94 % en moins de 24h, grâce à plusieurs hausses successives :

L’explosion du cours du FTT depuis hier

Comment alors expliquer ce rebond soudain, pour un actif que tout le monde considérait comme fini ?

Un enchaînement de nouvelles positives pour FTX

On peut expliquer ce « pump » par plusieurs facteurs, qui se sont conjugués depuis quelques semaines. D’une part, le premier procès de Sam Bankman-Fried s’est achevé la semaine dernière, l’ex-PDG de FTX ayant été jugé coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés. De l’autre, de plus en plus de rumeurs circulent sur l’éventuelle relance de FTX. Plusieurs acheteurs tourneraient autour de l’entreprise, qui dispose encore d’une base clientèle convoitée.

Cette semaine, le déclencheur final du pump du FTT semble cependant avoir été une déclaration de Gary Gensler. Le directeur de la SEC a expliqué hier qu’il était tout à fait envisageable de relancer FTX, si l’entreprise est gérée de la bonne manière :

« Je dirais “faites-le dans les limites de la loi”. Retrouvez la confiance des investisseurs […] et assurez-vous de divulguer les bonnes choses – et assurez-vous également de ne pas mélanger toutes les fonctions, de ne pas trader à l’encontre de vos clients. Ou d’utiliser leurs actifs crypto pour votre propre compte. »

Le signal envoyé est fort : il montre que Gary Gensler, qui fait figure d’épouvantail dans le secteur des cryptomonnaies, ne poursuivra pas FTX pour le principe. Dans le même temps, une rumeur suggère aussi que Tom Farley, l’ex-président de la Bourse de New York, a des vues sur la plateforme. Cette figure établie – et ancrée dans la finance « traditionnelle », contribue donc à donner un regain de confiance.

Entre relance éventuelle de FTX et confiance de la part d’un poids lourd de Wall Street, le cours du FTT a donc bondi. Cela montre encore une fois que dans le secteur des cryptomonnaies, la seule et unique chose qui compte, c’est la confiance des investisseurs.

Source : TradingView, CNBC

