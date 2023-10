FTX : le hacker a transféré 51 millions de dollars alors que le procès de Sam Bankman-Fried débute bientôt

Alors que le procès de Sam Bankman-Fried va débuter demain, le hacker de FTX a déplacé plus de 50 millions de dollars en l'espace de 3 jours, et ce après plus de 10 mois d'inactivité sur les wallets concernés. Comment l'individu s'y prend-il et où finissent les fonds concernés, transférés sous forme d'Ethers (ETH) ?