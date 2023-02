FTX : un fonds spéculatif forcé de fermer ses portes après avoir vu 40 millions de dollars bloqués

C'est une nouvelle victime de la chute de l'écosystème FTX. Le fonds spéculatif Galois Capital a annoncé qu'il fermait ses portes, suite au blocage de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Le fonds spéculatif Galois Capital s'arrête suite à l'affaire FTX

Le cofondateur du fonds spéculatif Galois Capital, Kevin Zhou, a confirmé son arrêt. Galois gérait au sommet du succès de FTX plus de 200 millions de dollars, mais s'est retrouvé avec 100 millions de dollars des fonds bloqués par la chute de l'empire de Sam Bankman-Fried. Selon des documents consultés par nos confrères du Financial Times, ce sont ces actifs qui ont directement conduit à l'arrêt du fonds spéculatif :

« Étant donné la sévérité de la situation concernant FTX, nous ne pensons pas qu'il soit possible de continuer à faire fonctionner le fonds, à la fois financièrement et culturellement. »

Ces problèmes "culturels" sont bien sûr une manière pudique d'indiquer que les cryptomonnaies ne sont actuellement pas en odeur de sainteté... En particulier les fonds spéculatifs, vus par certains comme un exemple parlant des dérives potentielles de l'écosystème. Le fonds spéculatif avait la moitié de ses actifs sur FTX, et faisait partie de la longue liste des créanciers qui a été publiée récemment.

Des investisseurs qui se retrouvent le bec dans l'eau ?

En novembre dernier, Kevin Zhou expliquait que cela prendrait plusieurs années pour récupérer une partie des fonds, et ainsi les reverser aux investisseurs. Pour l'instant, les clients recevront 90% des fonds qui n'étaient pas stockés sur la plateforme de FTX. Pour le reste, le cofondateur de Galois Capital a une préférence pour une vente des actifs présents sur FTX, plutôt qu'un long et coûteux procès. Mais rien n'est encore fait, et les procédures prendront du temps :

« Je suis encore une fois absolument désolé de la situation dans laquelle nous nous retrouvons actuellement. »

L'affaire FTX continue donc de créer un effet domino, et les conséquences ne seront certainement pas toutes connues avant plusieurs mois. Le procès de Sam Bankman-Fried, l'ex PDG de l'exchange déchu, s'ouvrira en octobre prochain. Il s'annonce déjà rocambolesque, alors qu'on apprenait ce week-end que l'un des cofondateurs de l'entreprise plaidera coupable.

Financial Times

