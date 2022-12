FTX avait acquis Blockfolio quasi exclusivement avec son propre token, le FTT

Les jours passent et la lumière se fait petit à petit sur le passé de FTX : nous apprenons aujourd'hui que la société avait réglé 94 % des 84 millions de dollars nécessaires à son acquisition de Blockfolio avec son propre token, le FTT. À cette époque, il avait été seulement mentionné un achat « en liquidités, en cryptomonnaies et en fonds propres ».

Le FTT comme moyen d'achat pour FTX

Selon une information exclusive de nos confrères de Bloomberg, FTX aurait utilisé en très grande majorité son propre token, le FTT, pour effectuer l'acquisition de l'entreprise Blockfolio en 2020.

À cette époque, FTX n'avait encore qu'un an, et l'empire de Sam Bankman-Fried n'en était encore qu'à ses balbutiements. Et pourtant, son PDG avait déjà un appétit démesuré pour les acquisitions à gros montants : l'acquisition de Blockfolio avait atteint les 84 millions de dollars, ce qui en faisait, à cette époque, l'une des plus importantes transactions dans le milieu des cryptomonnaies.

👉 Retrouvez cet article et toute l'actualité crypto en podcast sur Spotify

FTX, qui ne s'adressait encore quasiment qu'à des traders professionnels chevronnés, avait acquis Blockfolio notamment afin d'agrandir son aura et toucher un public plus large. Bien que l'entreprise de Sam Bankman-Fried était alors évaluée comme l'une de celles disposant des plus grandes liquidités, cela ne l'a pas empêchée d'utiliser le FTT pour compléter la transaction… à hauteur de 94 %.

Au moment de cette acquisition, les chiffres précis n'avaient pas été divulgués, il était alors seulement question d'un achat avec un mélange « de liquidités, de cryptomonnaies et de capitaux propres ». Quoi qu'il en soit, suite à cette transaction, SBF devenait actionnaire majoritaire de Blockfolio avec 52 % des parts de l'entreprise.

Et pourtant, c'est ce même token FTT qui est aujourd'hui - au moins en partie - responsable de l'effondrement de FTX. Effectivement, la panique avait commencé chez les utilisateurs de la plateforme lorsque nos confrères de CoinDesk rapportaient au début du mois de novembre que la majorité des fonds détenus par Alameda Research, la société sœur de FTX, étaient en fait sous forme de tokens FTT.

Le token FTT affiche actuellement un cours à 0,87 dollar, soit une baise de 98 % sur les 12 derniers mois. À titre de comparaison, lorsqu'il avait atteint son prix le plus haut en septembre 2021, le FTT s'échangeait à 84,18 dollars.

👉 Sur le même sujet - Sam Bankman-Fried acculé : ses collègues se liguent contre lui

Commander notre Livre pour tout comprendre aux cryptos Publié aux Éditions Larousse

Source : Bloomberg

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.