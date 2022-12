Froid polaire aux États-Unis : le hashrate du Bitcoin (BTC) atteint son plus bas de l'année 2022

La tempête de froid qui sévit aux États-Unis depuis jeudi dernier, qui a privé plus de 300 000 foyers canadiens et américains d'électricité, aura également impacté les mineurs de Bitcoin (BTC).

Alors que plus de 70 % de la population américaine était concernée par des alertes météo hivernales avec des températures glaciales ayant atteint -40°C au Canada et jusqu'à -30°C aux États-Unis, l'Amérique du Nord s'est retrouvée ensevelie sous la neige et a vu la plupart de ses installations électriques fragilisées.

🎙️ Écoutez cet article et toute l'actualité crypto sur Spotify

Par conséquent, les mineurs de BTC ont dû ajuster leur utilisation du réseau électrique dans certains états, notamment au Texas, où les températures sont tombées très largement sous les moyennes de saison habituelles. Le Texas étant le second état américain en termes de hashrate, avec 11,2 % des parts globales, derrière la Géorgie qui produit à elle seule 30,8 % de ce dernier, de nombreux mineurs se sont retrouvés contraints d'arrêter au moins partiellement leur activité.

Ainsi, Riot Blockchain a pris l'initiative de fermer temporairement son installation située dans la ville de Rockdale, et Compass Mining a annoncé dans la journée de vendredi qu'un seul de ses sites d'exploitation était encore en fonctionnement. 2 autres firmes de minage, à savoir Genesis Digital Assets et Rhodium, ont quant à elles déclaré qu'elles suspendaient temporairement 99 % de leurs opérations.

Précisons par ailleurs qu'à une échelle plus large, ce sont les mineurs américains qui détiennent la majorité du hashrate mondial, ces derniers détenant 40 % de la puissance de calcul nécessaire à la création de blocs sur le réseau Bitcoin.

👉 Lisez notre article pour tout comprendre au hashrate

Les États-Unis détenant désormais la majorité du hashrate mondial suite à la réduction massive de l'activité de minage de Bitcoin en Chine, ces décisions n'ont pas été sans conséquences. Effectivement, le hashrate du Bitcoin a touché son point le plus bas sur les 12 derniers mois le 24 décembre, passant de 252,98 EH/s au 21 décembre à seulement 156,36 EH/s la veille de Noël.

Hashrate (en orange) et cours (en noir) du Bitcoin sur les 6 derniers mois

Le temps de création d'un bloc étant inhérent au hashrate du réseau, ce dernier s'est également retrouvé considérablement atteint ce week-end. Par conséquent, le 24 décembre, le temps de finalisation d'un bloc a dépassé les 16 minutes : du jamais vu depuis le mois de juillet 2021.

Temps de finalisation d'un bloc pour l'année 2022

Toutefois, les températures étant remontées et la météo prévoyant des températures beaucoup plus douces pour cette semaine fraichement entamée, le hashrate a su remonter, ce dernier observant une valeur actuelle de 227 EH/s.

Bien que de telles situations restent sporadiques, elles démontrent à quel point les mineurs de Bitcoin sont dépendants du réseau électrique et donc à quel point il est crucial que la puissance de calcul nécessaire au bon fonctionnement du réseau soit éparpillée géographiquement parlant, comme a pu le souligner le mineur Denis Rusinovich :

Bitcoin miners will need to be meteorologist nowdays as well.

Severe winter weather in North America impacted the biggest mining pool Foundry with approx 20 EH being switched off.

Another confirmation that bitcoin's geographical diversification is vital! pic.twitter.com/snk36JX0w1

— Denis Rusinovich (@DenisRusinovich) December 25, 2022