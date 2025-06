France : Un site de dons de sperme illégal utilisant les cryptos fermé par la gendarmerie

Jeudi dernier, la police a arrêté un individu à Paris, soupçonné d'administrer un site permettant de réaliser des dons de gamète en toute illégalité. Fonctionnant de manière clandestine, le site proposait d'effectuer des dons en cryptos.

Un site de dons de gamète clandestin fermé par la gendarmerie

C'est l'aboutissement de 2 mois d'enquête pour les gendarmes spécialisés en cybercriminalité de Lille. Le 5 juin, les forces de l'ordre ont mis hors ligne un site Internet illégal utilisé par plus de 7 000 membres, qui

proposait des mises en relation entre donneurs de sperme et receveuses, hors de tout cadre médical encadré par l'Assistance médicale à la procréation (AMP).

L'administrateur du site, un homme d'une quarantaine d'années, a été interpellé à Paris. En garde à vue, il a reconnu avoir agi par « désir de paternité, sans avoir à l'assumer ».

Le site, actif depuis plus de 6 ans sous le nom de « Childable.net », se présentait comme une alternative aux « lenteurs administratives » de la PMA. À l'inscription, les utilisateurs pouvaient créer un profil avec description physique, consulter des annonces et entrer en contact direct avec des donneurs.

La plateforme exploitait la vulnérabilité de nombreuses femmes confrontées à des délais d'attente parfois supérieurs à 2 ans dans les Centres d'Étude et de Conservation des Œufs et du Sperme humains (CECOS). Fin 2024, plus de 10 000 femmes étaient en attente d'un don, selon l'Agence de la biomédecine.

Des dons en crypto pour protéger la confidentialité

Mais cette solution, en apparence simple et accessible, contournait l'anonymat des dons, les vérifications médicales et les limites légales imposées au nombre de naissances par donneur. Pour les utilisateurs, les risques sont multiples : consanguinité, transmission de maladies génétiques, abus sexuels.

Certains profils affichaient sans détour leurs conditions : des dons contre rémunération en cryptomonnaie, parfois en échange de rapports sexuels. Bien qu'il s'agisse d'échange en cryptos, la gendarmerie a précisé qu'il n'y avait « aucune traçabilité » dans l'affaire, certains individus ayant pu faire plusieurs dons et d'autres aucun. Une période d'abonnement payant avait même été mise en place pour monétiser les mises en relation.

L'administrateur, lui-même donneur, aurait multiplié les dons depuis 2018, sans aucun contrôle sanitaire ni limite quant au nombre d'enfants issus de ses gamètes. Lors de son audition, ce dernier a admis avoir eu des relations sexuelles dans le cadre de ses « dons ».

« Il est possible qu'un donneur profite de la détresse de certaines femmes pour les pousser à accepter un rapport sexuel », alerte le lieutenant-colonel Vincent Audon, n°2 de la SR de Lille, dans les colonnes de nos confrères de 20minutes. Un constat qui met en lumière une zone grise dangereuse où la détresse reproductive rencontre des pratiques dévoyées.

La gendarmerie rappelle que la pratique non encadrée du don de gamètes expose receveuses et enfants à de nombreux périls : absence de traçabilité, maladies héréditaires, et situations familiales potentiellement problématiques. En France, la loi encadre strictement le don de sperme : anonymat, tests médicaux, et limitation à dix enfants par donneur. Autant de garanties balayées par ce type de site.

Source : 20minutes

