France : la startup Kiln lève 17 millions d'euros pour élargir son offre de staking

La startup française Kiln a levé 17 millions d'euros dans le cadre de sa série A menée par Illuminate Financial avec la participation de ConsenSys, Kraken Ventures et d'autres investisseurs. Avec plus de 500 millions de dollars sous gestions, Kiln construit une plateforme de staking dédiée aux entreprises.

La startup Kiln accélère son développement

Kiln a clôturé un tour de financement de 17 millions d'euros afin d'élargir sa gamme de produits de staking.

Avec plus de 500 millions de dollars en cryptomonnaies sous gestion, Kiln a bénéficié d'un financement d'Illuminate Financial avec la participation de nombreux investisseurs de premier plan tels que ConsenSys, GSR, Kraken Ventures, Leadblock Partners, Sparkle Ventures et XBTO.

Les investisseurs historiques, à savoir 3KVC, Blue Yard Capital, SV Angel et Alven, ont également renouvelé leur participation.

Kiln fournit un produit de staking « as-a-service », soit directement aux clients institutionnels, soit sous la forme d'une clé API permettant aux entreprises d'incorporer des services de staking dans leurs offres.

Ce nouveau financement sera utilisé pour améliorer la gamme de produits de Kiln. Cette gamme comprend :

Kiln Connect : une solution qui propose un kit de développement unique pour intégrer le staking sur toutes les principales blockchains en Proof of Stake ;

: une solution qui propose un kit de développement unique pour intégrer le staking sur toutes les principales blockchains en Proof of Stake ; Kiln On-Chain : un outil qui fournit des smart contracts pour le staking transparent d'ETH, pour tout montant d'ETH et pour la gestion automatisée des récompenses ;

: un outil qui fournit des smart contracts pour le staking transparent d'ETH, pour tout montant d'ETH et pour la gestion automatisée des récompenses ; Kiln Dashboard : un tableau de bord dédié au staking, une interface d'administration, des rapports et des exportations de données ;

: un tableau de bord dédié au staking, une interface d'administration, des rapports et des exportations de données ; Kiln Validators : une suite de validateurs dédiés ou partagés déployés sur son infrastructure multi-cloud Kubernetes.

Laszlo Szabo, co-fondateur et PDG de Kiln, a précisé que ce tour de table permettra à son entreprise de mettre au point la prochaine génération de normes de marchés en matière en technologie de staking :

« Chez Kiln, nous pensons qu'il est essentiel de fournir une infrastructure de niveau entreprise aux utilisateurs institutionnels, ce qui permet à nos clients de créer de nouvelles opportunités pour leurs utilisateurs. »

L'entreprise compte parmi ses clients des entreprises leaders du secteur, telles que Binance US, Ledger ou encore Flowdesk.

Miser sur les institutionnels

Kiln considère que le marché du staking est en train de s'institutionnaliser et qu'il « doit aller au-delà de la simple gestion des nœuds validateurs pour répondre au besoin croissant des clients de répartir les risques ».

Suite à la transition de la blockchain Ethereum vers un consensus de Proof of Stake (PoS) après la mise The Merge, Kiln prévoit une croissance exponentielle de la demande de staking pour l'ETH.

À ce jour, seulement 12,5 % de l'offre d'ETH est stakée, contre 50 à 80 % pour d'autres cryptomonnaies de blockchains en Proof of Stake. De plus, avec un rendement annuel autour de 6 à 7 % par an depuis The Merge, le staking d'ETH offre un taux de rendement attractif pour les investisseurs.

Au-delà de la blockchain Ethereum, Kiln intègre également les réseaux Solana, Near Protocol, Polkadot, Cardano et Cosmos Hub. D'autres intégrations sont prévues afin de couvrir le maximum de blockchain en Proof of Stake.

