France : la startup Kaiko lève 53 millions de dollars pour accélérer son internationalisation

La startup française Kaiko, qui fournit des données du marché des cryptomonnaies à de nombreux institutionnels et entreprises, vient de lever 53 millions de dollars supplémentaires. Avec ses nouveaux fonds, l'entreprise prévoit de continuer son expansion à l'international.

Kaiko renforce sa position avec de nouveaux fonds

La startup française Kaiko vient de lever 53 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de son cycle de financement de série B.

Ce tour de table a été mené par le fonds d'investissement Eight Roads, avec la participation de Revaia et des investisseurs historiques tels qu'Alven, Point9, Anthemis et Underscore.

Ces nouveaux fonds permettront à Kaiko de consolider sa position de référence mondiale dans le secteur de la fourniture de données sur les cryptomonnaies. L'entreprise dispose d'ores et déjà de bureaux à Paris, Londres, New York et Singapour, lui permettant d'adapter ses produits aux besoins spécifiques de ces marchés locaux.

Fondée en 2014, la pépite française Kaiko revendique aujourd'hui des mastodontes de la finance en tant que partenaires et clients, dont ICE Global Network, Deutsche Börse, Oanda, Bloomberg, ainsi que certains des plus grands gestionnaires d'actifs et banques d'investissement d'Amérique du Nord et d'Europe.

Selon Ambre Soubiran, PDG de Kaiko, le secteur de la blockchain a connu un énorme gain d'intérêt auprès des institutionnels, ce qui s'accompagne sans surprises d'un important besoin de données de haute qualité :

« Au cours de l'année prochaine, nous allons solidifier notre position en tant que leader de l'industrie des solutions de données institutionnelles, servant de pont critique entre les marchés financiers centralisés et décentralisés ».

En outre, en avril dernier, Kaiko a fait l'acquisition de Kesitys, une entreprise spécialisée en gestion de risques et en produits dérivés, afin de structurer une branche dédiée à l'analyse quantitative.

Grâce à ses nombreuses solutions destinées à la fourniture de données sur les cryptomonnaies, l'entreprise basée à Paris semble être sur de bons rails pour continuer de travailler avec de grands noms de notre écosystème, mais également avec les acteurs de la finance traditionnelle qui développent de plus en plus de produits en lien avec les crypto-actifs.

Source : Blog Kaiko

