France : les complémentaires santé pourraient flamber jusqu’à +10 % l’année prochaine

Les complémentaires santé représentent une part de moins en moins négligeable du budget des Français. Et la tendance ne devrait pas s’inverser : plusieurs organismes alertent sur une augmentation nette des tarifs en 2026.

Les complémentaires santé vont flamber en 2026

Selon les informations du Parisien, les complémentaires vont augmenter bien au-delà de la prévision d’inflation de la Banque de France, fixée à 1,3 % pour 2026. Selon les estimations, la hausse pourrait être comprise entre 2,5 % a minima et jusqu’à 10 %.

Pour le comparateur d’assurances Assurland, l’augmentation médiane s’établira à 5 % pour les souscripteurs, avec un pic maximal à 10 %. Cette augmentation nette serait basée sur plusieurs facteurs : vieillissement de la population, technologies de santé de plus en plus poussées et contexte budgétaire incertain.

Mais le facteur le plus important, c’est l’adoption ce mardi du projet de loi de finance de la Sécurité sociale, qui prévoit un relèvement de plus de 2 % de la taxe sur les cotisations perçues par les organismes de santé. En réponse, ceux-ci ont averti : la taxation sera répercutée sur les consommateurs.

Sans surprise, ce sont les seniors qui seront les plus concernés par les hausses de taux, avec des tarifs qui peuvent désormais atteindre plusieurs centaines d’euros par mois. Le lieu de résidence est également un facteur clé : les zones les moins urbanisées sont souvent associées à des prix plus bas.

La nouvelle porte un nouveau coup aux ménages modestes, déjà peu épargnés par la progression de l’inflation post-Covid. En 2025, le taux de pauvreté en France atteint 15,4 %, son plus haut niveau depuis 1996.

Source : Le Parisien

