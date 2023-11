Le fonds de pension national de Corée du Sud achète 20 millions de dollars d'actions Coinbase et réalise un beau bénéfice

Le Service national des pensions de Corée (KNPS), classé troisième plus grand fonds de pension public mondial, a récemment investi 19,9 millions de dollars dans des actions Coinbase, selon des documents déposés à la SEC. Il s'agit là de son tout premier investissement dans la secteur des cryptomonnaies.

La Corée du Sud acquiert un peu moins de 283 000 actions Coinbase

Nous apprenons via un récent document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis que le Service national des pensions de Corée (KNPS), le troisième plus grand fonds de pension public au monde, a investi 19,9 millions de dollars dans des actions Coinbase sur le troisième trimestre de l'année 2023.

Plus précisément, la Corée du Sud a acquis 282 673 actions Coinbase (ticker COIN) sur cette période, avec un gain de valeur de l'ordre de 39 % à date du 15 novembre, soit lors de la publication du document. Les actions COIN étant actuellement évaluées à 98,15 dollars, le KNPS a déjà généré 7 millions de dollars de profit avec cet investissement.

Notons que le cours de l'action Coinbase s'était envolé au début du mois de juillet dernier, lorsque nous apprenions que l'exchange avait signé un accord de surveillance avec la bourse du Nasdaq concernant le futur ETF Bitcoin au comptant du géant BlackRock.

Évolution du cours de l'action Coinbase depuis le début de l'année 2023, avec la période d'investissement du KNPS surlignée

Selon le média sud-coréen News1, c'est là la première fois que le Service national des pensions de Corée effectue un investissement en lien avec l'écosystème des cryptomonnaies. Par ailleurs, News1 précise que le KNPS mentionne explicitement dans sa politique d'investissement qu'il ne compte pas acheter directement de cryptomonnaies, mais qu'il se laisse la possibilité d'investir dans des exchanges crypto.

Concernant les actions Coinbase, ces dernières se portent bien : les données de TradingView nous apprennent que le cours de l'action COIN est en hausse de l'ordre de 168,98 % depuis le 1er janvier 2023, avec une hausse de 62 % sur les 6 derniers mois. Toutefois, elle s'échange actuellement bien loin de son prix le plus haut (ATH) de 319,42 dollars atteint au mois d'octobre 2021.

Lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels, Coinbase révélait une croissance de ses revenus nets de l'ordre de 7,5 % sur le troisième trimestre de l'année en comparaison avec celui de l'année précédente, avec « seulement » 2 millions de dollars de pertes d'exploitation contre 545 millions en 2022 sur la même période.

Sources : News1, TradingView

