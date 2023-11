XTB permet maintenant de percevoir jusqu'à 5 % d'intérêts sur les fonds non investis

Tous les utilisateurs du broker XTB peuvent dès à présent percevoir jusqu'à 5% d'intérêts sur leurs fonds non investis. Cette nouvelle offre de XTB permet de recevoir des intérêts en attendant l'opportunité d'investissement idéale tout en profitant d'une sécurité maximale sur ses fonds.

Une nouvelle offre alléchante pour les indécis

Dans une démarche innovante, les utilisateurs de XTB percevront maintenant des intérêts sur leurs fonds non investis.

La nouvelle offre de XTB permet de cumuler des intérêts sur tous les dépôts en euros et en dollars américains, donnant ainsi aux utilisateurs de la plateforme la liberté d'attendre l'opportunité d'investissement idéale.

Tous les utilisateurs bénéficient d'un taux d'intérêt attractif de 3,80% pour l'EUR et de 5,00% pour l'USD pendant les 90 premiers jours après l'ouverture de leur compte. Après cette période, les taux sont ajustés à 2,00% et 2,50% respectivement. Ces taux sont variables et peuvent changer hebdomadairement.

La simplicité est au cœur de cette offre. Les intérêts sont calculés quotidiennement à 23h00 GMT et sont automatiquement crédités sur le compte de chaque utilisateur sans démarches supplémentaires de sa part. De plus, il n'y a pas de montant minimum ou maximum de fonds requis pour bénéficier de cette offre.

En ce qui concerne la fiscalité, les intérêts sont taxés. Cependant, XTB s'occupe entièrement des obligations fiscales en faveur de l'utilisateur. Il s'agit là d'un confort non négligeable qui permet de profiter en toute sérénité de cette nouvelle offre, sans se soucier de la fiscalité qui en découle.

💡 Consultez cette page pour en savoir plus sur la nouvelle offre de XTB

XTB : un broker complet pour investir

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Qu'en est-il de la sécurité des fonds ?

Du côté de la sécurité des fonds des utilisateurs, ceux-ci sont protégés par le système d'indemnisation du KDPW (dépositaire central de titres), garantissant une indemnisation maximale de 20 100 euros par investisseur en cas de faillite du courtier.

Toujours pour garantir une sécurité maximale, XTB place les fonds de ses utilisateurs dans des comptes bancaires distincts, assurant ainsi leur protection en cas de faillite de l'entreprise. Conformément aux normes de la Directive Européenne sur les Systèmes de Garantie des Dépôts, si la banque partenaire de XTB venait à faire faillite, les dépôts des investisseurs sont garantis jusqu'à 100 000 euros.

En résumé, cette nouvelle offre de XTB combine des taux d'intérêt compétitifs avec une facilité et une sécurité maximales pour les utilisateurs.

👉 Retrouvez notre avis et tuto sur la plateforme XTB

