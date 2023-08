La fonction de gel du nouveau stablecoin de PayPal fait débat : qu’en est-il ?

Cette semaine, PayPal a surpris l’écosystème en revenant sur le devant de la scène avec son stablecoin PYUSD, construit en partenariat avec Paxos, l’émetteur de l’USDP. En effet, après avoir abandonné son projet en février dernier, le géant du paiement est finalement revenu sur sa décision.

Néanmoins, cette annonce n’a pas tardé à déclencher les inquiétudes d’une part de la communauté. Et pour cause, un observateur a signifié que le code du PYUSD comporterait des fonctions permettant d’une part le gel des actifs avec la fonction « freeze », puis la possibilité de supprimer le solde d’un utilisateur grâce à la fonction « wipeFrozenAddress ».

Notons également une fonction permettant de dégeler des fonds bloqués dans le smart contract analysé :

The new Paypal USD stablecoin has an "assetProtection" role which can wipe your balance in two transactions (first `freeze`, then `wipeFrozenAddress`)

In smart contract security we call this a "centralisation attack vector" pic.twitter.com/RsmqvsnKvi

— pashov (@pashovkrum) August 7, 2023