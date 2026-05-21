Seturion, la plateforme européenne de règlement-livraison de Boerse Stuttgart Group, s’associe à SG-FORGE Société-Générale, et flatexDEGIRO. Cela permettra-t-il de proposer des actions tokénisées en Europe ?

Société Générale et FlatexDEGIRO rejoignent Seturion

Seturion est une solution paneuropéenne, qui permet notamment de proposer des titres structurés tokénisés. À terme, la plateforme prendra cependant en charge toutes les classes d’actifs sur les blockchains publiques et privées. D'où l'intérêt pour FlatexDEGIRO (DEGIRO), qui la rejoint aux côtés de Société Générale.

Le partenariat vise en partie le secteur des stablecoins, en pleine explosion en ce moment en Europe et dans le reste du monde. Le règlement des transactions entre les parties concernées sera par ailleurs effectué par Seturion avec des « CoinVertible », les stablecoins indexés sur l’euro et le dollar américain émis par SG-FORGE.

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Mais ce partenariat pourrait aussi permettre d'émettre des actions tokénisées. En plein essor aux Etats-Unis, elles tardent cependant à arriver en Europe. On pourrait donc voir des actions tokénisées émises par Société Générale et disponibles sur DEGIRO :

Société Générale a l’intention d’émettre, dans le cadre de ce nouveau partenariat, des titres structurés tokénisés en utilisant Seturion. Il est prévu que ces instruments soient cotés et négociés sur des plateformes de marché européennes

Un secteur en plein essor

À ce stade, flatexDEGIRO sert 3,5 millions de clients, dans 16 pays différents. Christian Sagerer, membre du directoire de la filiale de Francfort de Société Générale, s’est félicité de ce nouveau partenariat :

En tant qu’émetteur européen de premier plan de titres structurés, Société Générale est résolue à faire progresser l’innovation sur les marchés de capitaux. Grâce à ce partenariat, nous prévoyons de tirer parti de la tokenisation et d’une infrastructure fondée sur la blockchain pour améliorer l’efficacité en matière d’émission et de distribution.

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Selon Phemex, le volume total des actions tokénisées a atteint 15,12 milliards de dollars au premier trimestre 2026. Cela témoigne d'un appétit plus large pour le secteur des actifs réels tokenisés (RWA), qui explose depuis l'année dernière.

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Source : communiqué

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