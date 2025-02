Financez votre projet crypto avec Start in Block

La Paris Blockchain Week se tiendra en avril prochain et elle propose à nouveau sa compétition incontournable : Start in Block. Ne manquez pas l’occasion de propulser votre startup Web3 en la présentant à plus de 300 venture capitalists. 10 millions de dollars de financement sont à la clé.

