Crypto en France : le résumé complet d'avril 2026 dans l’écosystème blockchain

Avec son écosystème dynamique et innovant, la France est un réservoir à talents dans l’écosystème crypto. Pour mettre celui-ci en lumière, partons pour un tour d’horizon des actualités qui ont marqué le mois d'avril parmi les acteurs locaux qui participent chacun à la révolution blockchain.

Que s’est-il passé au mois de mars en France parmi les entreprises crypto ?

Après l’édition du mois dernier, nous poursuivons notre série sur les actualités des acteurs français du Web3. Que s’est-il passé en France au mois d'avril parmi les acteurs du secteur des cryptomonnaies ?

Passons en revue les dernières nouveautés des entreprises de l’industrie blockchain locale, participant chacune à leur niveau au développement d’un écosystème dynamique.

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Des stablecoins made in France

Annonçant régulièrement de nouvelles collaborations pour ses stablecoins euro et dollars, SG Forge a officialisé le 15 avril dernier un partenariat avec Consensys, « afin d'étendre l'accès mondial à son stablecoin USD CoinVertible grâce à son intégration avec MetaMask ». Ainsi, les utilisateurs du célèbre wallet pourront à présent accéder au stablecoin USDCV capitalisé aujourd’hui à 20,15 millions de dollars.

Avec le lancement de son stablecoin HEURO, la société Heuro SAS a doublé la capitalisation des stablecoins euros en émettant quelque 600 millions d’unités de ce nouvel actif. Si les explorateurs CoinGecko et CoinMarketCap ne répertorient pas encore le stablecoin, les cas d’usage futurs de l’HEURO devront toutefois être surveillés, alors qu’une telle capitalisation lui permettrait de devenir le leader de sa catégorie.

Tilvest, un « partenaire crypto pour les conseillers en gestion de patrimoine », a lancé une nouvelle offre en s’appuyant sur le stablecoin EURCV de SG Forge. Pour un ticket d’entrée à partir de 5 000 euros, ce nouveau produit propose ainsi un objectif de rendement de 4,5 % annuel.

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De la croissance à différents niveaux

Avec l’objectif de réunir 10 000 clients et plus de 50 millions d’euros de valeur d’actifs sous gestion, la plateforme de cryptomonnaies Wigl a lancé sa levée de fonds communautaire en avril, avec pour objectif de réunir 1,5 million d’euros. Cela doit ainsi financer ses ambitions, notamment pour l’obtention de l’agrément MiCA. À l’heure de l’écriture de ces lignes, plus de 180 000 euros ont été levés et la campagne dure encore 16 jours.

Le 9 avril, l’entreprise aéronautique ST Group a réalisé une première au monde en menant une introduction en bourse sur une blockchain native. Ici, la plateforme Lise a été utilisée et l’opération a rencontré un succès, avec une levée de fonds de 2,07 millions d’euros pour 113 525 actions émises.

Toujours le 9 avril, The Bitcoin Society (TBSO), la Bitcoin Treasury Company portée par Eric Larchevêque, Nathan Pissaro et Tony Parker, a publié ses premiers résultats annuels depuis la restructuration de Société de Tyaninh, l’entreprise d’origine. Compte tenu du caractère récent du projet, les chiffres présentés manquent encore de pertinence, mais TBSO a déjà enregistré 719 membres actifs pour 2,4 millions d’euros de facturation.

Le 15 avril, Obside, une société basée en Mayenne proposant des bots et stratégies de trading programmables et dopés par l’intelligence artificielle, a rejoint le programme Canopy l’incubateur Founders Inc à San Francisco. Au total, seuls 100 projets ont été retenus sur 6 500 candidatures, et les équipes d’Obside se sont rendues sur place pour bénéficier d’un accompagnement haut de gamme jusqu’au 22 mai prochain.

Le 17 avril, Morpho est officiellement devenue la première licorne française issue de la finance décentralisée (DeFi), alors que son token MORPHO a dépassé le milliard de dollars. Aujourd’hui, le token a encore progressé de plus de 30 %, tandis que le protocole revendique près de 7,6 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), selon les données de DefiLlama.

Tenter d'éveiller les consciences

Le 15 avril, Grabriel Attal a reçu 120 acteurs crypto à l’Assemblée nationale pour prendre la température du secteur. Lors de cette réunion, trois axes de travail ont été discutés, à savoir la sécurité, la fiscalité et l’attractivité, pour lesquelles les participants ont pu faire remonter leur vision de l’écosystème dans le but de rendre la France plus attractive.

Le 19 avril, l'Institut National du Bitcoin (l'INBI) a publié une note de recherche dans laquelle il remet en cause la pertinence des moyens de surveillance mis en œuvre au niveau européen, qui seraient disproportionnés face au risque réel de blanchiment d’argent à l’aide de cryptomonnaies.

Le 24 avril, Amundi a lancé un nouvel ETP sur le marché : l’Amundi Bitcoin ETP, dont le code ISIN est XS3332092090. Avec un encours de 1,19 million de dollars actuellement et des frais annuels de 0,25 %, ce produit permet de s’exposer facilement au BTC par le biais d’un compte en bourse, là où les célèbres ETF américains ne sont pas disponibles en France.

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L'évolution de la crypto en France

Cette année encore, l’Adan a publié son habituel baromètre sur l’adoption des cryptomonnaies en France. Parmi les chiffres notables, notons par exemple une stabilisation du nombre des investisseurs, avec 11 % des personnes interrogées qui détiendraient des cryptomonnaies, tandis que 93 % des Français auraient déjà entendu parler de cryptomonnaies.

La Paris Blockchain Week remet le couvert

Les 15 et 16 avril, le Carrousel du Louvre a accueilli la 7e édition de la Paris Blockchain Week, pour laquelle 10 000 visiteurs étaient attendus. À cette occasion, diverses figures de l’écosystème se sont réunies autour de tables rondes, de conférence, de moments de networking, ateliers et side events, afin de partager les dernières avancées de l’écosystème.

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