La FIFA annonce un partenariat stratégique avec Algorand (ALGO)

L’instance dirigeante mondiale du football, la FIFA, vient d’annoncer un partenariat avec Algorand (ALGO).

Cet accord est à la fois un objectif technique, mais aussi de sponsoring. En d’autres termes, Algorand devient la blockchain officielle de la FIFA et apportera une solution technique à l’instance, notamment pour ce qui est des actifs numériques.

Par ailleurs, dans le cadre de son sponsoring, Algorand devient un sponsor de la Coupe du Monde de football 2022 pour l’Amérique du Nord et l’Europe. Cela s’étend également pour la Coupe du Monde Féminine 2023. Au regard de cette annonce, le président de la FIFA, Gianni Infantino a déclaré :

« Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat avec Algorand. Cette collaboration est une indication claire de l’engagement de la FIFA à rechercher continuellement des canaux innovants pour une croissance durable des revenus afin de les réinvestir dans le football en assurant la transparence à nos parties prenantes et aux fans de football du monde entier – un élément clé de notre vision pour rendre le football vraiment mondial. Je me réjouis d’un partenariat long et fructueux avec Algorand. »