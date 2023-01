Faille critique dans un smart contract d'Uniswap (UNI) – 40 000 dollars de récompense pour Dedaub

Dedaub, une entreprise spécialisée dans la sécurité blockchain, a trouvé une faille critique dans un smart contract de l'exchange décentralisé (DEX) Uniswap (UNI).

La faille était située au niveau de l'Universal Router, une fonctionnalité implémentée au mois de novembre dernier par Uniswap, qui permet aux utilisateurs du protocole de swap des NFT et des tokens au sein d'une seule et même opération.

The Dedaub team has disclosed a Critical vulnerability to the Uniswap team!

Funds are safe - Uniswap addressed the issue and redeployed the Universal Router smart contracts on all its chains 👏

The vulnerability allows re-entertrancy to drain the user's funds, mid-tx.

🧵 pic.twitter.com/wFSFsohPvy

— Dedaub (@dedaub) January 2, 2023