Faille critique sur le bridge d’Arbitrum : un white hat touche une prime de 400 ETH

Le hacker white hat, répondant au pseudonyme de riptide a découvert une faille importante dans le bridge permettant de communiquer entre Ethereum (ETH) et Arbitrum. En récompense de son travail, il a perçu une prime à hauteur de 400 ETH, soit un peu plus de 530 000 dollars au cours actuel :

My bug bounty write-up on a critical vulnerability I discovered on Arbitrum Nitro which allowed an attacker to steal all incoming ETH deposits to the L1->L2 bridge

— riptide (@0xriptide) September 20, 2022