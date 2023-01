L'expert des paiements en cryptomonnaies Wyre bientôt en faillite

Le bear market continue de faire des ravages dans l'industrie du Web3. La société Wyre, spécialiste des solutions de paiements en cryptomonnaies, serait dans de grandes difficultés financières selon certains de ses salariés licenciés. On fait le point sur sa situation.

Wyre pourrait fermer ses portes

Depuis un an, les temps sont durs pour les entreprises du secteur des cryptomonnaies : la liste des firmes ayant mis la clé sous la porte ne cesse de s'accroitre de jour en jour. Dernièrement, la société Wyre, spécialisée dans les infrastructures de paiements, a déclaré à ses salariés qu'elle fermera ses portes et que des licenciements seront effectués.

Créé en 2013 par Michael Dunworth et Yanni Giannaros, l'entreprise avait réussi à se faire une place importante dans l'écosystème des cryptomonnaies, au point de signer un accord de rachat avec Bolt Financial à hauteur 1,5 milliard de dollars en avril 2022. De plus, Wyre a réalisé 9 levées de fonds entre 2014 et 2021, pour un total de 29,1 millions de dollars récoltés.

Actuellement, deux anciens salariés de Wyre ont confirmé la liquidation de la firme californienne. L'un d'entre eux affirme que le PDG de l'entreprise, Ioannis Giannaros, a informé certains employés par e-mail, lors des fêtes de fin d'année, de la future liquidation de l'entreprise.

D'ailleurs, chez les employés, la question commence à se poser au sujet de leur avenir économique et professionnel. Un ancien salarié de Wyre a notamment affirmé qu'il n'avait pas eu de proposition pour recevoir des indemnités de départ, provoquant l'inquiétude des autres licenciés.

Enfin, un ancien ingénieur technicien de Wyre s'est exprimé sur LinkedIn. Révoqué il y a quelques jours, il affirme que dans son état actuel, la société Wyre ne peut plus continuer d'être une entreprise rentable. Face à ces voix qui s'élèvent, le PDG de la firme a envoyé un mail à ses salariés, sans pour autant répondre à leurs questions :

« Nous sommes toujours en activité, mais nous allons réduire nos équipes pour planifier nos prochaines étapes. »

Depuis septembre 2022, Wyre a multiplié ses annonces concernant l'intégration de ses outils de paiements dans l'écosystème Web3 : maintenant, les développeurs d'applications décentralisées (dApps) peuvent intégrer les solutions de l'entreprise sur les réseaux Polygon, Algorand, et BNB Chain. Mais concernant la potentielle faillite de la société, aucune information officielle n'a été partagée par les représentants de Wyre.

Source : Axios

