L'exchange Coinbase bientôt PSAN en France ?

Coinbase a déposé une demande pour devenir PSAN

Pour rappel, le statut de Prestataire sur Actifs Numériques (PSAN) permet aux entreprises cryptos telles que Coinbase de pouvoir faire la promotion de leurs services en France. Il s'agit d'un passage presque obligé pour une entreprise qui souhaite se lancer dans l'Hexagone.

La nouvelle a été notée par nos confrères de The Big Whale, qui affirment que Coinbase aurait déposé son dossier PSAN à l'automne 2021. Comme le traitement du dossier est assez long, cela voudrait dire que l'exchange pourrait être sur le point de se voir délivrer ce sésame.

Avec ses 89 millions d'utilisateurs, Coinbase est la plus grosse plateforme d'échange de cryptomonnaies américaine, et elle se distingue de ses concurrentes en étant cotée en Bourse… Même si les performances de son action ont plutôt eu tendance à laisser à désirer. Son arrivée en tant que PSAN est donc particulièrement notable.

Pourquoi Coinbase s'intéresse-t-elle à la France ?

L'obtention du statut de PSAN par Coinbase offre deux avantages majeurs. D'une part, cela lui permet de mettre un pied en Europe. On a remarqué ces derniers mois un intérêt croissant des plateformes cryptos pour le vieux continent, dont les habitants se tournent de plus en plus vers les cryptomonnaies.

Par ailleurs, l'obtention d'une licence telle que le statut PSAN permet de préparer l'avenir. La réglementation européenne MiCA est sur le point de débouler en Europe, et elle prévoit une disposition particulièrement surveillée par les entreprises. Celles-ci devront en effet obtenir une licence dans au moins un des Etats membres pour prétendre à être validées au niveau européen. L'obtention du statut PSAN permet donc à Coinbase de sécuriser sa place sur le continent.

