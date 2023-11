L'ex-PDG de Binance Changpeng Zhao paye 175 millions de dollars pour être libéré sous caution

Changpeng Zhao n'est désormais plus PDG de Binance, après avoir plaidé coupable dans l'affaire qui l'oppose au département de la Justice américain. Il vient de payer une caution afin de rester en liberté, et devra se présenter prochainement devant un juge. Quelle sera la suite pour CZ ?

Changpeng Zhao libéré sous caution en attendant le verdict

La nouvelle est tombée soudainement hier, mais les discussions avec le département de la Justice se sont déroulées sur plusieurs mois. Binance et son PDG historique Changpeng Zhao auront fini par courber l’échine et accepter de plaider coupables. La manœuvre coûtera 4 milliards de dollars d’amende à Binance. De son côté, Changpeng Zhao risque plusieurs années de prison, et il a dû s’acquitter d’une amende de 50 millions de dollars.

Mais ce n’est pas tout : dans le système judiciaire américain, il est courant de verser une caution pour pouvoir rester en liberté en attendant le verdict. C’est ce qu’il s’est passé pour Changpeng Zhao, qui a versé 175 millions de dollars. Cela lui permettra de rester libre de ses mouvements jusqu’en février prochain.

👉 Pour en savoir plus – Binance : que révèle l’acte d’accusation du DOJ à l’encontre de l’exchange crypto et de Changpeng Zhao ?

Dans trois mois, le fondateur de Binance devra en effet se présenter devant un juge, qui lui annoncera la peine qui a été retenue. Si Changpeng Zhao reçoit moins de 18 mois de prison, il ne pourra pas faire appel. Dans le cas contraire, il pourra tenter de réduire la peine en appel.

Que va-t-il se passer pour Changpeng Zhao ?

Changpeng Zhao devra revenir aux États-Unis 14 jours avant le verdict. S’il ne revient pas devant un juge à la date donnée, il risquera 10 années d’emprisonnement. D’ici là, que va faire l’ex-PDG de Binance ? Dans un long message publié sur Twitter, Changpeng Zhao affirme qu’il va d’abord prendre du repos, car il affirme ne pas avoir pris un seul jour de congé depuis 6 ans et demi.

Dans un long message publié sur X, l’ex-PDG de Binance explique aussi qu’il ne sera probablement pas à nouveau un dirigeant de startup, mais qu’il se dirigera certainement vers l’investissement passif, et le conseil. C’est en tout cas la fin d’une ère dans le monde des cryptomonnaies, Changpeng Zhao étant une des figures majeures de l’écosystème.

Source : The Block, Changpeng Zhao via X

Image : Web Summit via Flickr (CC BY)

