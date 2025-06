Euro numérique : découvrez son coût exorbitant pour les banques européennes

Le lancement de l’euro numérique, projet important pour la Banque centrale européenne (BCE), s’accompagne d’un lourd impact financier pour les banques de la zone euro. Une étude menée par PwC révèle que l’introduction de cette monnaie digitale pourrait coûter jusqu’à 18 milliards d’euros aux établissements bancaires européens. Un enjeu majeur pour l’avenir des paiements en cryptomonnaies et monnaies numériques.

L’euro numérique : un projet ambitieux, mais coûteux pour les banques

Le projet d’euro numérique porté par la BCE vise à offrir aux citoyens européens une nouvelle forme de paiement électronique accessible, gratuite pour un usage basique, et acceptée dans tous les pays de la zone euro. Conçu pour compléter le cash et moderniser les transactions dans une économie de plus en plus digitalisée, cet euro digital veut aussi réduire la dépendance vis-à-vis des acteurs étrangers dans les paiements électroniques.

L'euro numérique permettrait aussi de concurrencer les stablecoins, qui s’imposent à grande vitesse dans le monde entier.

Mais derrière cette ambition se cache un gros défi technique : les banques européennes devront engager des investissements considérables pour adapter leurs infrastructures. L’étude réalisée par le cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC) auprès de 19 grandes banques européennes met en lumière l’ampleur des changements nécessaires.

🪙 Qu'est-ce que l'euro numérique et pourquoi suscite-t-il des inquiétudes ?

Sur une période de quatre ans, les « coûts de changement » — liés à l’intégration technique et opérationnelle de l’euro numérique — sont estimés à plus de 2 milliards d’euros pour ce panel. Si on extrapole ces chiffres à l’ensemble des banques de la zone euro, le total pourrait atteindre la somme colossale de 18 milliards d’euros.

Ces coûts, déjà astronomiques, ne couvrent toutefois pas encore la totalité les fonctionnalités envisagées, comme la gestion de comptes multiples ou les paiements hors ligne, ni les frais liés au traitement des paiements chez les commerçants. Autrement dit, la facture pourrait être encore plus lourde.

En plus de cela, dans notre podcast, Jérémie Rosselli, directeur général de N26 France, confiait que la banque n’avait reçu « aucune directive » sur l’intégration de l’euro numérique, alors même que Christine Lagarde souhaite un lancement dès octobre.



Des coûts techniques et humains qui freinent l’innovation bancaire

Le rapport de PwC révèle que près de 75 % des dépenses seront dédiées à des ajustements techniques : adaptation des applications mobiles, interfaces, infrastructures d’automates bancaires (ATM) et terminaux de paiement. Mais ce n’est pas tout.

L’impact humain est également important : près de 46 % des ressources spécialisées des banques seraient mobilisées chaque année pour mener à bien ce projet, limitant ainsi fortement leur capacité d’innovation dans d’autres domaines, comme le développement de stablecoins.

🗞️ La BCE accélère sur l’euro numérique et souhaite le lancer en octobre 2025

Dans ce contexte, les établissements financiers se trouvent face à un dilemme : participer à une évolution incontournable du système monétaire européen tout en supportant un lourd fardeau financier et organisationnel… ou se concentrer ailleurs, comme sur le développement des stablecoins, comme SG Forge. Le risque est réel que cette transition freine la compétitivité des banques européennes et laisse la place à des acteurs technologiques non européens.

La conclusion du rapport est claire : « Le coût élevé et les défis opérationnels soulignent la nécessité d’une analyse coûts-bénéfices approfondie », assortie d’un « modèle de compensation juste » pour soutenir les banques dans cette transformation.

Source : étude pwc

