L'Euro Coin (EUROC) de Circle débarque sur la blockchain Avalanche (AVAX)

L'Euro Coin (EUROC), le stablecoin adossé à l'euro et lancé par le géant Circle sur la blockchain Ethereum (ETH) au mois de juin 2022, arrive dans l'écosystème d'Avalanche (AVAX) et confirme ainsi son avenir multi-chain quelques mois après avoir fait son arrivée sur Solana (SOL).

1/ It is official, #EuroCoin is now multi-chain and live on @avax today: https://t.co/rzlgtMcYKc

— Circle (@circle) May 25, 2023