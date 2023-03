L'EUROC devient le premier stablecoin euro échangeable sur Coinbase

Jusque là, on pouvait déposer certains stablecoins euro sur la plateforme, à l’instar de l’EURT de Tether ou du Stasis Euro (EURS). Mais l’EUROC devient le premier stablecoin euro échangeable contre d’autres cryptomonnaies sur Coinbase.

Euro Coin (EUROC) is now live on https://t.co/CD3RBjtMAO & in the Coinbase iOS & Android apps. Coinbase customers can log in to buy, sell, convert, send, receive or store these assets. https://t.co/676miKRrfh

— Coinbase Assets (@CoinbaseAssets) February 28, 2023