Ethereum est-il proche d'un retour à 4 000 dollars ? Analyse technique de l'Ether du 30 janvier 2025

Ethereum se retrouve sous le feu des projecteurs, mais pas de la manière à rassurer ses partisans. Alors que l'Ether fait face à des doutes grandissants et à un FUD envahissant, une question persiste : avons-nous traversé le pire de cette période tumultueuse, ou reste-t-il encore des épreuves à surmonter ? Si l’avenir seul pourra répondre à cette question, les éléments techniques semblent, pour leur part, plus favorables à l’Ether.

Crise de confiance et gouvernance

Nous sommes le jeudi 30 janvier 2025 et le cours de l'Ether évolue autour des 3200 dollars.



Notre dernière analyse technique de l'ETH remonte au vendredi 10 janvier 2025, lorsque le prix de la cryptomonnaie évoluait autour de 3 200 dollars. Depuis, l’action des prix a peu changé, restant ancrée autour des 3 300 dollars.

Ces dernières semaines, la confiance des investisseurs envers le projet a vacillé, en raison de la sous-performance de l’actif, non seulement face au Bitcoin, mais aussi par rapport au reste des altcoins L’Ether semblait perdre de son attractivité, incapable d’attirer les capitaux qui, en revanche, favorisent des projets comme Solana, notamment avec son dynamisme autour des memecoins.

Les partisans les plus convaincus d’Ethereum faisaient preuve de patience, avançant que le premier trimestre 2025 marquerait, selon les enseignements des cycles précédents, un moment fort pour le projet. Cependant, peu s'attendaient à une amplification de la crise, frappant au cœur même de l’Ethereum Foundation, ajoutant un nouvel élément d’incertitude pour les investisseurs.

La question que tout le monde peut désormais se poser est la suivante : avons-nous atteint le sommet du FUD (peur, incertitude et doute) concernant le projet Ethereum, ou reste-t-il encore des crises supplémentaires à traverser ?

Du côté des marchés dérivés, les intérêts ouverts sur Ethereum restent proches de leurs sommets historiques, mais ils se maintiennent globalement stables depuis la mi-décembre. Les frais de financement, quant à eux, se sont stabilisés, revenant à des niveaux plus neutres, ce qui reflète un équilibre entre les camps haussiers et baissiers.

Cependant, à court terme, une divergence entre les intérêts ouverts et le prix est à noter. Cela indique que le rebond consécutif à la décision de politique monétaire de la FED n’a pas suscité un engouement particulier chez les spéculateurs, qui restent sceptiques quant au succès de cette hausse. Paradoxalement, ce manque de conviction pourrait constituer un facteur favorable à une poursuite du mouvement haussier.

Toujours en 2ᵉ position au classement des cryptomonnaies, avec une capitalisation de 387,65 milliards de dollars, le token ETH continue de laisser ses partisans les plus fervents sur leur faim. Mais où en sommes-nous, techniquement, sur cet actif ?

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT +2,70 % +0,20 % -4,70 % Ethereum/ Bitcoin -0,30 % -3,00 % -15,20 %

👉 Découvrez comment acheter facilement de l'Ether

Ethereum, vers un rebond inattendu ?

Le cadrage le plus cohérent pour Ethereum consiste à considérer le range qu’il développe depuis mars 2024, situé entre 2 800 et 4 100 dollars. Ce range met en évidence des niveaux d’intérêt stratégiques à 3 137, 3 455 et 3 775 dollars, si l’on applique une approche standard de range à plusieurs couches.

Cette hypothèse suggère qu’Ethereum se trouve proche de sa borne basse, tout en laissant une marge de potentiel baissier pour atteindre la zone bleue, la retravailler, puis amorcer une relance haussière. Les probabilités de maintenir ce range sont plus élevées qu’un franchissement durable.

En effet, au regard de la déviation déjà observée entre août et novembre 2024, une nouvelle cassure sous les 2 800 dollars, validée par une clôture en 3 jours ou en hebdomadaire, pourrait entraîner Ethereum dans une continuation baissière, approchant les 2 000 dollars et prolongeant sa léthargie.

Toutefois, les probabilités actuelles semblent favorables à un prochain mouvement haussier, en direction de la borne haute du range, vers les 4 000 dollars. Ce mouvement pourrait intervenir soit après une dernier test de la borne basse autour des 2 800 dollars impliquant une prise de liquidité sous la mèche du 13 janvier, soit beaucoup plus rapidement, l’actif pouvant profiter des conditions de saisonnalité et de pessimisme extrême pour déclencher un rallye surprise.

En outre, les moyennes mobiles à 50 et 20 semaines sont actuellement en cours de test. Ces indicateurs, très surveillés par les acteurs du marché, jouent un rôle essentiel pour confirmer ou invalider une tendance. Conserver ces SMA en tant que supports est crucial pour soutenir le développement haussier de l’actif. Depuis trois semaines, ces niveaux sont activement défendus, renforçant ainsi l’hypothèse d’une dynamique haussière.

Par ailleurs, un biseau descendant peut être identifié sur le graphique, une figure chartiste que de nombreux analystes techniques auront certainement remarquée. Ce type de formation présente des probabilités élevées de déboucher sur une sortie haussière.

Enfin, bien que la tendance journalière reste actuellement baissière, un signal de retournement pourrait émerger si Ethereum parvenait à franchir de nouveau le niveau des 3 430 dollars. Cela déclencherait non seulement une cassure par le haut de la formation chartiste, mais rapprocherait également l’actif de l’equilibrium du range, situé à 3 455 dollars. S’installer durablement au-dessus de ce niveau serait déterminant pour construire une hausse vers la zone des 4 000 dollars.

Graphique du cours de l'ETH en journalier

En résumé, Ethereum souffre actuellement d’un manque d’intérêt de la part des investisseurs, un désintérêt qui pourrait avoir atteint son point culminant avec les récentes inquiétudes autour de sa gouvernance.

D’un point de vue technique, l’actif évolue dans la zone basse de son range, ce qui déclenche des opportunités d’achat pour ceux qui souhaitent en tirer parti. À ce stade, Ethereum présente des signaux techniques prometteurs, suggérant une hausse potentielle à venir.

Alors, pensez-vous que l'ETH puisse à nouveau surperformer le marché crypto ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique d'Ethereum.

Sources : TradingView, Coinglass, GlassnodeETF

