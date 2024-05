Ethereum, le grand retour de la fidèle seconde cryptomonnaie

Personne n’aurait parié une unité de shitcoin sur un scénario de grand rattrapage de Ethereum encore dimanche dernier. Pourtant, l'ETH enregistre un formidable rebond depuis lundi avec des avancées significatives en vue de la validation des ETF Ethereum spot aux États-Unis par la SEC. La décision du régulateur est attendue ce soir.

Les résultats financiers de Nvidia soutiennent la tendance haussière des actifs risqués

Le marché des cryptomonnaies fait partie des actifs risqués en bourse et il est donc très corrélé à la tendance générale du marché actions mondial et plus particulièrement du secteur de la technologie (technologie de l’information, intelligence artificielle et services de communication).

Le marché actions mondial (indice boursier pondéré de toutes les places boursières mondiales d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique) enregistre de nouveaux records historiques depuis une semaine, porté par la ferme tendance haussière de Wall Street, des indices boursiers de la Zone Euro et des marchés actions de la Chine et de l’Inde.

C’est surtout le compartiment des larges et mega capitalisations US qui tire la tendance haussière de fond, surtout les stars de la tech et en particulier le sous-secteur de l’intelligence artificielle.

L’action du géant Nvidia est désormais la 3e plus importante capitalisation boursière mondiale et sa valeur boursière égale presque le PIB annuel de la France. La corrélation positive est très marquée entre le cours de l’action Nvidia et le cours du Bitcoin, alors le récent breakout haussier du titre Nvidia dans le sillage de ses résultats financiers du 1er trimestre est de bon augure pour la suite de la tendance du BTC.

Sur le plan technique, le cours du Bitcoin a en effet réengagé sa tendance haussière de fond depuis la session boursière du mercredi 1er mai en trouvant un point bas à 56 500 dollars. C’est maintenant le premier support tangible à 65 000 dollars qui est le nouveau garant de la reprise haussière, reprise dont la solidité va aussi dépendre de la décision de la SEC quant aux ETF Ethereum spot US.

👉 Comment acheter du Bitcoin facilement ? Suivez le guide

Graphique issu de Bloomberg représentant l’évolution du chiffre d’affaires trimestriel de Nvidia

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

👉 Retrouvez aussi Vincent Ganne en vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptoast Research.

Signal de renversement haussier majeur sur la paire ETH/BTC

Au moment où j’écris ces lignes, je ne connais pas la décision de la SEC au sujet des ETF ETH spot. Mais l’analyse technique des marchés financiers semblent donner un message engageant en faveur d'ETH avec une superbe divergence haussière hebdomadaire en cours de validation sur le ratio ETH/BTC.

Si cette dernière est confirmée à la clôture hebdomadaire, alors l'Ether fera une belle remontada des familles ! La balle est désormais dans le camp de Gary Gensler, le tout puissant patron de la SEC.

📈 Vous souhaitez avoir chaque matin l’avis de trading de Vincent Ganne sur le Bitcoin ainsi que ses meilleures configurations sur altcoins, alors rejoignez le service professionnel Cryptoast Research ! Satisfait ou remboursé pendant 15 jours alors n’hésitez plus !

Graphique qui dévoile les bougies japonaises en données hebdomadaires et journalières de la paire ETH/BTC

Pour approfondir mes analyses techniques, retrouvez-moi sur la chaîne YouTube de Cryptoast Research !

Retrouvez des analyses techniques de Vincent Ganne sur Cryptoast Research, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.