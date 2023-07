Ethereum (ETH) : Linea, le layer 2 de ConsenSys, lance son mainnet zkEVM

Linea, le layer 2 Ethereum (ETH) basé sur la technologie des zk Rollups et compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM), déploiera son mainnet pour le grand public dès la semaine prochaine. Les développeurs peuvent d'ores et déjà commencer à implémenter leurs applications sur le réseau.

Linea débarque très bientôt sur Ethereum

ConsenSys, la société mère du célèbre portefeuille MetaMask, annonce le lancement officiel de Linea, son layer 2 basé sur la technologie des ZK Rollups et compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM). Ce dernier devrait être opérationnel lors de l'EthCC qui débutera le 17 juillet prochain.

Le lancement du mainnet de Linea, qui débutera par une phase Alpha, fait suite à 3 mois de test ayant réuni 5,5 millions de portefeuilles uniques pour plus de 47 millions de transactions. Ces statistiques propulsent directement Linea au classement des layer 2 ayant observé la plus forte croissance sur le testnet Goerli.

Selon le communiqué, Linea devrait convenir aussi bien aux applications de la finance décentralisée (DeFi) qu'aux jeux, aux tokens non fongibles (NFT) et aux applications sociales, notamment grâce à sa compatibilité EVM, ses faibles frais de transaction, son haut débit et sa faible latence.

Plus d'une centaine de protocoles sont déjà présents sur Linea et la liste devrait continuer de croître tout au long de la semaine avant le lancement du layer 2 pour le grand public la semaine prochaine. Une nouvelle sous-couche prometteuse selon Nicolas Liochon, Global Product Lead pour Linea :

« Le lancement de la version Alpha du mainnet de Linea est une étape importante sur la voie des solutions blockchain évolutives et conviviales. Les développeurs créent de nouvelles applications qui tirent parti de la finalité rapide de Linea, des retraits transparents et de la sécurité de la couche Ethereum, tandis que l'équivalence EVM complète a permis une adoption transparente par de nombreuses applications parmi les plus populaires du Web3. »

👉 Pour tout comprendre - Optimistic Rollup et ZK Rollup : les solutions de seconde couche qui améliorent la blockchain Ethereum (ETH)

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Une croissance à grande échelle

Pour encourager le développement et la croissance de Linea, ConsenSys a mis en place Linea Ecosystem Investment Alliance (EIA), un consortium composé d'une trentaine de sociétés de capital-risque de premier plan prêtes à soutenir financièrement les projets prometteurs. Les startups intéressées par l'EIA peuvent d'ores et déjà postuler et prétendre à ces financements.

Comme l'explique Michael Camarda, Head of Corporate Development chez ConsenSys, certains projets sont parfois bloqués pour des raisons d'ordre pécuniaire, et l'EIA est là pour répondre à cette problématique :

« Il peut être difficile pour un entrepreneur de lever des fonds, même dans les meilleures périodes. Grâce à l'EIA, ConsenSys et ses partenaires sont enthousiastes à l'idée de soutenir des projets visant à redéfinir la DeFi, les jeux, les NFT, le social et bien plus encore. Notre message aux constructeurs est le suivant : nous voulons vous entendre et nous sommes là pour vous soutenir. »

ConsenSys profitera de son intervention à l'EthCC la semaine prochaine pour dévoiler une édition limitée de sa collection de NFT « Voyage » visant à récompenser les meilleurs participants à son testnet.

👉 À lire également - Minage de Bitcoin (BTC) : le deuxième plus important gestionnaire au monde investit massivement

Découvrir ZenGo

10$ de Bitcoin en bonus dès 200$ de dépôt 🔥

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : communiqué

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.