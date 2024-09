Ethereum (ETH) : Google Cloud lance son RPC pour les développeurs Web3

Impliqué dans l’écosystème Web3 depuis plusieurs années maintenant, Google Cloud a lancé cette semaine son propre Remote Procedure Call (RPC) pour la blockchain Ethereum (ETH). En bref, un RPC est un maillon important d’une blockchain, permettant aux applications de communiquer avec le réseau.

💡Pour aller plus loin — Qu’est-ce qu’un Remote Procedure Call ?

Ainsi, le RPC de Google Cloud est destiné aux développeurs d’applications Web3, venant ainsi faire concurrence à d’autres fournisseurs de ce service tels qu’Infura. L’avantage de ces services réside notamment dans un gain financier et de temps lors du lancement d’une application, permettant ainsi de se passer d’héberger son propre nœud.

S’adressant aussi bien aux startups qu’aux entreprises, le service démarre avec une offre de base gratuite. Si pour l’heure, seuls Ethereum et ses testnets sont pris en charges, d’autres réseaux arriveront prochainement :

Blockchain RPC est lancé avec notre offre gratuite qui offre jusqu’à 100 requêtes par seconde, permettant aux développeurs de créer des applications en temps réel et gourmandes en données. Le service est également lancé avec la prise en charge du réseau principal et des réseaux de test Ethereum, et s’étendra à plusieurs chaînes supplémentaires au cours de l’année prochaine.