Ethereum dépasse les 2 000 dollars grâce à BlackRock

Le narratif des ETF semble désormais occuper la première place quant à l'hypothèse d'un prochain bull run : BlackRock vient de déposer une demande pour un ETF Ethereum au comptant auprès du Delaware. Le plus grand gestionnaire d'actifs avait procédé de la même façon avant de déposer sa demande auprès de la SEC. Il n'en fallait pas plus pour que le cours de l'Ether dépasse les 2 000 dollars.

BlackRock propulse l'Ether au-delà des 2 000 dollars

Il semble désormais clairement établi que le prochain bull run dépendra, ou sera en tout cas grandement propulsé par le narratif des ETF. Alors que l'annonce officielle de l'ouverture du dialogue entre Grayscale et la Securities and Exchange Commission (SEC) a fait souffler un vent d'espoir et fait grimper le cours du Bitcoin à près de 38 000 dollars (ce qui n'était pas arrivé depuis mai 2022), c'est au tour de l'Ether.

Et la raison se trouve une nouvelle fois du côté des ETF : le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, a enclenché le processus pour déposer une demande d'ETF Ethereum auprès de la SEC.

La nouvelle a dans un premier temps été partagée par le compte @SummersThings sur X, qui a décelé la demande du gestionnaire d'actifs sur le site dédié du Delaware. À priori, BlackRock aurait effectué une demande du même ordre une semaine avant d'officialiser sa demande auprès du régulateur américain pour son ETF Bitcoin spot, d'ailleurs toujours en attente.

🚨 Il semblerait que BlackRock s'apprête à déposer une demande pour un ETF #Ethereum au comptant auprès de la SEC ! La plus grand gestionnaire d'actifs au monde avait effectué le même processus une semaine avant de déposer officiellement sa demande d'ETF Bitcoin 👀 https://t.co/UjPydbXUzq — Cryptoast (@CryptoastMedia) November 9, 2023

La nouvelle a rapidement été confirmée par James Seyffart et Eric Balchunas, 2 analystes spécialisés dans le secteur des ETF chez Bloomberg Intelligence. Il n'en fallait pas plus pour que le cours de l'Ether décolle au point de dépasser les 2 050 dollars. À titre informatif, cela ne s'était pas produit depuis le mois d'avril dernier :

Évolution du cours de l'Ether du mois de février 2022 à nos jours

Contacté par différents médias, BlackRock n'a pas souhaité communiquer sur la nouvelle.

Notons de surcroît qu'à partir d'aujourd'hui, la SEC peut à tout moment approuver 9 des 12 demandes d'ETF BTC spot actuellement à l'étude. C'est la première fois que le régulateur devra se prononcer à cet égard depuis sa défaite en justice face à Grayscale, qui souhaite convertir son GBTC en un ETF Bitcoin au comptant.

Source : TradingView

