Ethereum a quitté le top 100 des actifs mondiaux par capitalisation boursière – Récap crypto du weekend du 27 au 28 juin 2026

Un week-end chargé sur les marchés crypto et traditionnels : Ethereum en chute libre, Binance poussé hors de l’Europe, et SpaceX s’apprête à rejoindre le Nasdaq 100. Les tensions politiques et économiques mondiales continuent d’influencer le secteur.

Ethereum en crise

Ethereum a quitté le top 100 des actifs mondiaux par capitalisation boursière, une chute qui illustre la profonde crise traversée par la deuxième plus grande cryptomonnaie. La Fondation Ethereum a licencié 20 % de ses effectifs, soit 54 employés, dans un contexte de prix en baisse et de doutes croissants sur la viabilité économique du réseau. Malgré ces difficultés, certains investisseurs maintenaient leur confiance et reprenaient leurs achats d’ETH.

SpaceX rejoint le Nasdaq 100

SpaceX intègrera le Nasdaq 100 le 7 juillet, soit l’entrée la plus rapide jamais enregistrée dans cet indice. Malgré cette annonce, l’action SPCX restait en baisse de 30 % depuis son dernier sommet, effaçant les gains post-IPO. Cet événement devrait néanmoins générer plusieurs milliards de dollars de flux passifs.

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Les ETF Bitcoin et Ethereum sous pression

Les ETF Bitcoin spot américains ont connu leur plus importante sortie hebdomadaire de capitaux depuis leur création, avec une tendance poursuivie le 26 juin : -444,51 millions pour les ETF BTC et -12,85 millions pour ceux sur ETH. En parallèle, les ETF XRP et HYPE ont enregistré des entrées respectives de +15,63 millions et +1,82 million de dollars, révélant une réallocation vers d’autres actifs numériques.

Les marchés prédictifs explosent

Les marchés de prédiction ont atteint un record hebdomadaire de 10,8 milliards de dollars en volume échangé. Cette envolée s’est produite malgré les poursuites de la CFTC contre plusieurs États américains et les mises en cause d’influenceurs liés à Polymarket. Dans la foulée, les marchés HIP-4 d’Hyperliquid ont bondi de 360 %, enregistrant un record de 29,9 millions de dollars de volume quotidien.

Meta s’intéresse à Polymarket et Kalshi

Selon le New York Times, Mark Zuckerberg a encouragé Meta à explorer une collaboration avec les plateformes de marchés prédictifs Polymarket et Kalshi. Ce projet s’inscrirait dans le cadre d’une application interne appelée Arena, symbolisant une possible incursion du groupe dans le secteur.

Inflation et macroéconomie tendue

Les prix américains ont augmenté au rythme le plus rapide depuis trois ans, relançant les inquiétudes autour de la politique monétaire de la Fed. En Chine, les ventes au détail et les investissements ont plongé à leur plus bas niveau depuis la pandémie de Covid-19, confirmant un ralentissement inquiétant pour la deuxième économie mondiale.

La bulle IA inquiète les marchés

Des fonds spéculatifs chinois ont mis en garde contre une « super bulle » liée à l’intelligence artificielle. Les valeurs technologiques représentent désormais 49 % du S&P 500, une concentration inédite depuis 150 ans. Une correction brutale pourrait avoir des répercussions majeures sur l’écosystème crypto, déjà en pleine tourmente.

Polygon se tourne vers l’économie de l’IA

John Egan, CPO de Polygon, a mis en avant la rapidité de règlement des transactions comme avantage stratégique face à une économie dominée par l’intelligence artificielle. Le réseau a renforcé ses capacités techniques et consolidé ses partenariats avec Revolut et Mastercard en vue d’un rôle plus central dans la finance décentralisée.

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