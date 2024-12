L'ether est-il enfin prêt à décoller ? Analyse de l'ETH avec Prof. Chaîne

Alors que le BTC progresse au dessus de 100 000 USD, l'ETH semble prêt à rattraper son retard en tentant une nouvelle fois de franchir le plafond de verre des 4 000 USD. La structure on-chain du marché de l'ETH est actuellement propice à une cassure haussière, fournissant un catalyseur de choix pour une potentielle phase de découverte des prix.

L'ether va-t-il finalement se réveiller ?

Alors que le Bitcoin progresse au-dessus de 100 000 dollars, l'Ether semble prêt à rattraper son retard en tentant une nouvelle fois de franchir le plafond de verre des 4 000 dollars.

Après avoir étudié l'état de santé du réseau Ethereum, l'engagement de ses participants et les dynamiques de son offre au cours de notre précédente analyse, penchons-nous aujourd’hui davantage sur la dynamique à long terme du marché de l'ETH.

L'ETH va-t-il finalement se réveiller et entrer en phase de découverte de prix ?

Cours journalier de l'Ether

Vue d'ensemble

Afin de caractériser les dynamiques de fond du marché de l'ETH, il convient d'évaluer le niveau d'engagement des participants et l'état de profit et de dormance de l'offre en circulation.

Si les marchés haussiers précédents ont tous été accompagnés d'une hausse notable de l'activité on-chain sur le réseau Ethereum (mesurée par le nombre quotidien d'adresses actives), il n'en est rien actuellement.

L'activité des adresses Ethereum composant le réseau semble particulièrement basse, ne dépassant pas les niveaux de l'année 2021.

Cela dit, la moyenne mensuelle de l'activité des adresses a récemment dépassé la moyenne annuelle, suggérant qu'un momentum positif est tout de même présent.

Nombres d'adresses Ethereum actives par jour

L'ancienneté et l'état de dormance de l'offre d'ETH en circulation offrent un aperçu clair de l'état d'avancement du cycle haussier actuel.

Alors que les marchés haussiers de 2018 et 2021 ont tous deux enregistré une forte hausse de l'offre « jeune » ou « chaude » (ETH détenus depuis moins de 6 mois), ce phénomène commence à peine à s'exprimer pour l'année 2024.

Cela indique qu'une partie importante de l'offre d'ETH est toujours dormante et qu'aucune redistribution d'ampleur significative n'a eu lieu sur le marché de l'ETH pour le moment.

Figure 3 : Répartition de l'offre d'ETH par ancienneté

Signaux on-chain

Afin de caractériser avec plus de précision la structure de marché actuelle de l'ETH, passons en revue deux métriques clés de l'analyse on-chain :

le pourcentage d'offre en profit (rentabilité latente - quantité) ;

le ratio MVRV (rentabilité latente - qualité).

Concernant le pourcentage d'offre en profit, il se situe actuellement aux alentours des 95 %, signifiant qu'une vaste majorité de l'offre couve une profit latent.

Bien que cette information laisse présupposer qu'une pression de vente excessive pèse sur le marché de l'ETH, cela dépend du degré de rentabilité latente moyen des investisseurs.

Plus le profit latent moyen sera important, plus les investisseurs seront incités à sécuriser leurs gains, plus les probabilités que la tendance haussière s'épuise augmenteront.

Pourcentage d'offre en profit

Avec un ratio MVRV estimé à 1,88, le degré de rentabilité latente moyen des investisseurs est de + 88 %.

Bien que cette valeur soit supérieure à sa moyenne historique, elle reste bien en deçà de sa borne statistique supérieure, estimée à + 144%.

Pour atteindre un tel niveau, il faudrait que l'ETH soit évalué entre 8 000 et 10 000 dollars par unité, ce qui offre un aperçu des objectifs de prix que le marché de l'ETH pourrait atteindre dans les mois à venir.

Figure 5 : Ratio MVRV de l'ETH

Comportements des investisseurs

Une fois la structure du marché du marché de l'ETH et ses dynamiques de fond développées, nous pouvons étudier les comportements des investisseurs à long terme (LTH) et les flux des ETF Ethereum spot US afin de quantifier succinctement les pressions d'offre et de demande qui influencent le marché.

Les LTH réalisent près de 300 millions de dollars de profit sur les marchés de l'ETH, ce qui est un montant statistiquement élevé, portant à croire que leur pression de vente est importante.

Profits réalisés par les investisseurs à long terme

Pourtant, les volumes d'ETH dépensés par les LTH restent relativement normaux, avec près de 150 000 ETH vendues par jour.

Cela représente une pression de vente modérée, qui ne pourra à elle seule ralentir l'ascension du prix de l'ETH au dessus des 4 000 dollars.

Volumes dépensés par les investisseurs à long terme

Synthèse de cette analyse on-chain sur Ether

In fine, les données de cette semaine indiquent que l'activité des adresses Ethereum composant le réseau reste particulièrement basse, ne dépassant pas les niveaux de l'année 2021.

Malgré une vaste majorité de l'offre détenue en profit, le profit latent de l'investisseur moyen se maintient à des niveaux sains, aucun signe de saturation du marché à grande échelle n'est visible pour le moment.

De plus, les volumes d'ETH dépensés par les LTH restent relativement normaux, avec près de 150 000 ETH vendus par jour.

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

