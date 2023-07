L'ETH décollera-t-il suite aux chiffres des États-Unis ? Analyse Ethereum du 27 juillet 2023

De nouveaux chiffres économiques sont attendus aujourd'hui aux États-Unis. Cela sera-t-il suffisant pour que l'Ethereum sorte de son range journalier ? Chaque jeudi, retrouvez notre analyse de l'Ether (ETH) avec le point sur son évolution et les principales informations à retenir.

En ce jeudi 27 juillet 2023, le prix de l'Ether (ETH) s'échange autour des 1 871 $. Malgré une journée volatile hier dû au rendez-vous économique de la Fed, la valeur de l'ETH reste clairement dans un range de longue date et semble avoir bien du mal à en sortir.

Nouvelle chance aujourd'hui de décoller pour les cryptos puisque de nouveaux chiffres sont attendus. Faisons tout d'abord le point sur l'évolution du cours de l'ETH.

L'Ether en perte de vitesse

Pour la première fois depuis le début de l'année 2023, l'ETH pourrait clôturer dans le rouge sur l'unité de temps mensuelle.

Paire avec Ether 24 heures 7 jours 1 mois Ether / USDT +0,88% -1,93% -0,29% ETH / Bitcoin -0,27% +1,97% +4,71%

Le Bitcoin est stable face aux altcoins avec sa dominance qui reste à 49,81%. L'ETH reste en hausse de +1,97% sur 7 jours face au BTC.

Pas de tendance claire sur l'ETH

Cette semaine, le prix de l'Ether évolue encore à l'intérieur de son range qui dure depuis le mois de mai. Contenu entre sa résistance à 2 000 $ et son support à 1 700 $, il peine à s'envoler et a essuyé de multiples rejets sous sa Tenkan et sa Kijun journalière. La chute pourrait donc se poursuivre pour aller chercher la borne basse dans les prochains jours.

Graphique du cours de l'Ether en journalier (Daily)



Il faudra parvenir à casser la résistance psychologique à 2 000 $ pour déclencher une nouvelle impulsion haussière de l'ETH. En attendant, le scénario baissier est à privilégier suite aux différents rejets que le prix a subi récemment. Un retour sur le support à 1 700 $ est donc le plus probable.

La volatilité est au rendez-vous

Comme nous l'attendions le FOMC a provoqué une certaine volatilité hier sur le marché des cryptos. En effet, la Fed a une nouvelle fois augmenté les taux de 25 points pour atteindre les 5,50% soit le plus haut niveau depuis février 2021. Alors que le dollar a entamé une chute face à cet ajustement, les cryptos de leur côté rebondissent.

Cependant, les rendez-vous économiques importants se poursuivent aujourd'hui aux Etats-Unis avec les chiffres du PIB et des inscriptions au chômage à 14h30. Pour terminer la semaine, nous aurons enfin demain l'indice des prix à la consommation à 14h30 également.

Calendrier économique (Source : Investing.com)

Binance abandonne le marché allemand pour se concentrer sur l'arrivée de MiCA

Pour terminer, voici un résumé des informations qu'il ne fallait pas rater ces dernières heures :

À demain pour une nouvelle analyse quotidienne cette fois consacrée au Bitcoin !

Source graphique : TradingView

