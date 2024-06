« Les ETF Ethereum vont attirer 15 milliards de dollars de volumes entrant pendant leurs 18 premiers mois » déclare Biwise

Au mois de janvier 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) approuvait les 10 premiers ETF Bitcoin spot des États-Unis, rendant ainsi l'investissement dans le BTC plus accessible aux investisseurs professionnels et institutionnels.

Ces nouveaux produits financiers ont marqué le meilleur lancement d'ETF de l'histoire. 5 mois plus tard, ils totalisent plus de 300 milliards de dollars de volumes cumulés, dont 15 milliards de volumes nets entrants. Ces flux entrants ont fortement bénéficié au cours du BTC, qui est passé de 45 500 dollars lors de leur lancement à 73 750 dollars 2 mois plus tard.

📈 Tout savoir sur les ETF Bitcoin spot

Il y a quelques semaines déjà, la SEC a aussi approuvé les 6 premiers ETF Ethereum spot aux États-Unis, qui devraient être disponibles à l'échange à partir du 4 juillet prochain.

Ces ETF au comptant adossés à l'Ether suscitent des interrogations parmi les crypto-enthousiastes quant à leur impact sur le cours de l'Ether et à la possibilité qu'ils suivent la même trajectoire que les ETF Bitcoin.

Selon Matt Hougan, responsable de l'information chez le gestionnaire d'actifs Bitwise, les ETF Ethereum spot devraient attirer 15 milliards de dollars au cours de leurs 18 premiers mois.

1/ Ethereum ETPs will attract $15 billion in net flows in their first 18 months on the market.

A thread on how I get to this estimate.

— Matt Hougan (@Matt_Hougan) June 26, 2024