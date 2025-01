Le décret de Donald Trump pourrait remettre en cause les cycles crypto de 4 ans, selon un dirigeant de Bitwise

Dès son arrivée au pouvoir, Donald Trump a signé un ordre exécutif particulièrement favorable aux cryptomonnaies. À partir de là, Matt Hougan, le directeur des investissements de Bitwise, s’est questionné sur la possibilité qu’un tel décret puisse remettre en cause les habituels cycles de 4 ans auxquels nous assistons généralement dans l’écosystème crypto.

En effet, ces cycles tournent autour du halving de Bitcoin et sont marqués par de fortes hausses suivies d'importants retracements, comme le montrent les performances annuelles mises en avant par l'intéressé :

Performances annuelles du BTC depuis 2011

Si la structure générale des cycles est globalement similaire, nous pouvons toutefois déjà souligner 2 points :

Toutefois, Matt Hougan observe déjà des signaux selon lesquels le cycle pourrait se répéter au moins encore une fois.

En effet, le précédent bear market a été la conséquence d'échecs majeurs comme Terra (LUNA), Three Arrows Capital (3AC) ou bien FTX. Ici, le directeur des investissements observe les prémices de ce qui pourrait conduire à des crises de dettes plus ou moins similaires à celles auxquelles nous avons assisté ces dernières années :

Un grand nombre d’entreprises lèvent désormais des capitaux et des dettes pour acheter des bitcoins, et on constate une augmentation notable des « programmes de prêt de bitcoins », qui permettent aux grands détenteurs de bitcoins d’exploiter leur richesse en bitcoins sans vendre l’actif sous-jacent. Ces actions n’ont rien de mal en soi, mais elles constituent des formes d’effet de levier, et elles ne sont que la pointe de l’iceberg. La croissance des contrats dérivés, des ETF à effet de levier et d’autres outils me laisse penser que les marchés commencent vraiment à chauffer.