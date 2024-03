Les ETF Bitcoin spot enregistrent leur première semaine dans le négatif, pourquoi ?

Les ETF Bitcoin spot continuent de générer du volume, et pourtant, ces derniers viennent de signer leur plus mauvaise semaine depuis leur lancement. Ainsi, sur 5 jours consécutifs, les flux totaux enregistrés sur les différents ETF BTC au comptant sont négatifs. Qu'est-ce qui a pu conduire à cela ?

Première semaine rouge pour les ETF Bitcoin spot

La baisse du cours du Bitcoin n'aura pas été sans conséquence pour les ETF spot, lancés au début d'année sur le marché boursier américain. Effectivement, alors que le BTC affiche une baisse de 11 % par rapport à son prix le plus haut atteint le 14 mars, les ETF Bitcoin spot enregistrent des flux sortants nets évalués à 888 millions de dollars sur la semaine.

Cette observation s'explique par la conjugaison des flux entrants réduits sur les 9 nouveaux ETF Bitcoin spot et par les sorties massives du GBTC, l'ETF du géant Grayscale. Auparavant, le GBTC était un trust sur le BTC pesant plus de 28 milliards de dollars, et celui-ci a été converti en ETF au début du mois de janvier 2024.

Par conséquent, le GBTC a été lancé avec plus de 28 milliards de dollars de Bitcoin dans les coffres de Grayscale, tandis que ses adversaires équilibrent leur portefeuille de Bitcoin proportionnellement aux demandes quotidiennes des investisseurs. Le GBTC proposant les frais les plus chers sur cette section de marché, nombreux sont ceux qui ont vendu leurs parts de GBTC pour partir sur d'autres ETF plus économiques, ou tout simplement pour prendre leurs profits.

Effectivement, le GBTC a longtemps été proposé en discount par rapport au prix du BTC auquel il est adossé. Ce faisant, les investisseurs ayant profité de la décote ont pu vendre leurs BTC avec des gains conséquents une fois le trust transformé en ETF, puisque le GBTC a été rééquilibré à ce moment-là.

Quoi qu'il en soit, cette semaine s'inscrit comme la première où les ETF Bitcoin spot ont enregistré 5 jours de sorties nettes consécutives.

Flux nets des ETF Bitcoin spot de leur lancement à aujourd'hui

Pour autant, les volumes d'échange n'ont pas sensiblement faibli sur la même période, selon les données disponibles. Le GBTC de Grayscale, l'IBIT de BlackRock et le FBTC de Fidelity apparaissent toujours leaders parmi les 10 ETF en place.

L'IBIT, l'ETF du géant BlackRock, a enregistré son jour d'inflow le plus bas depuis son lancement vendredi, avec seulement 18,9 millions de dollars de flux positifs nets. Le 3e ETF Bitcoin spot le plus important, le FBTC de Fidelity, a lui aussi enregistré sa plus mauvaise journée depuis son lancement, avec 2,85 millions de dollars d'inflow jeudi.

Autrement dit, les 9 nouveaux ETF Bitcoin affichent des flux entrants nets faibles, mais toujours positifs. Toutefois, les sorties du GBTC de Grayscale sont telles que les flux totaux des ETF BTC au comptant sont négatifs. Selon Eric Balchunas, analyste spécialisé dans les ETF chez Bloomberg, ces sorties s'expliquent en grande partie par les opérations de Genesis, qui vendrait ses parts de GBTC de façon importante afin d'acheter du Bitcoin sur le marché au comptant.

Cependant, comme l'a souligné Arkham Intelligence dans une publication sur X, Grayscale pourrait voir sa réserve de Bitcoins asséchée d'ici moins de 100 jours si elle continuait de vendre à son rythme actuel de 25 900 BTC par semaine.

Évolution du nombre de Bitcoins détenus par Grayscale

Dans l'optique de récupérer des parts de marché, Grayscale a récemment annoncé le lancement prochain d'un mini ETF Bitcoin spot avec des frais réduits, qui serait d'ailleurs amorcé avec les Bitcoins actuellement détenus pour le GBTC.

Dans une note partagée jeudi dernier, les analystes de JPMorgan ont indiqué que le Bitcoin « semble toujours suracheté malgré la correction de la semaine dernière ». Ces derniers restent optimistes quant à une nette hausse du cours du Bitcoin d'ici la fin de l'année, mais ils ont précisé qu'il fallait s'attendre à ce que la baisse se poursuive avant le halving, désormais attendu dans moins d'un mois.

