Les ETF Bitcoin spot attirent 870 millions de dollars en 24 heures : la 3e meilleure journée depuis leur lancement

Les ETF Bitcoin spot ont enregistré un afflux record de 870 millions de dollars en 24 heures, marquant leur 3e meilleure journée depuis leur lancement. Ce dynamisme souligne l’attraction continue des investisseurs pour Bitcoin, alors que le marché des cryptomonnaies montre des signes de reprise.

Les ETF Bitcoin spot continuent d'attirer les investisseurs près d'un an après leur lancement

Après un été en baisse, les marchés mondiaux ont repris leur ascension dès le mois de septembre, avec un S&P 500 dépassant ses précédents sommets pour atteindre un record historique de 5 878 dollars. De même, le cours de l’or poursuit sa hausse entamée au mois de février 2024 après avoir franchi sa résistance des 2 075 dollars, culminant récemment à 2 789 dollars.

Bitcoin se distingue aussi depuis la rentrée. Après une hausse de près de 350 % depuis janvier 2023, il avait subi une correction de 73 750 à 55 000 dollars. Il semble désormais reprendre sa progression en frôlant hier soir son ancien sommet historique, en parallèle de volumes élevés sur les ETF Bitcoin spot.

Ce mardi, les ETF Bitcoin spot aux États-Unis ont enregistré 870 millions de dollars de flux nets entrants, marquant ainsi leur 3e meilleure journée depuis leur lancement au mois de janvier 2024.

Évolutions des volumes des ETF Bitcoin spot

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock se distingue à nouveau, avec plus de 642 millions de dollars de volumes entrants sur cette même journée, dominant le marché et totalisant près de 400 000 BTC, soit plus de 28 milliards de dollars.

De son côté, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) affiche des volumes sortants de 17 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, accumulant désormais plus que 219 000 BTC, soit 15,6 milliards de dollars.

Les performances des ETF basés sur Bitcoin surpassent nettement celles des ETF basés sur l’Ether, qui n’ont attiré que 7,65 millions de dollars sur la même journée. Cela témoigne d’un désintérêt global pour l’ETH face au BTC, dont le ratio a baissé de près de 10 % en octobre 2024 et de 32 % depuis le mois de juillet.

La Banque centrale européenne (BCE) se trompe encore et toujours sur Bitcoin

Le cours du BTC poursuit sa hausse, atteignant 73 575 dollars hier soir, seulement quelques jours après que la Banque centrale européenne (BCE) a publié un nouvel article de blog affirmant que la montée du prix du Bitcoin appauvrirait les non-détenteurs ou les retardataires.

Cet article montre une fois de plus que la BCE semble ignorer, ou feint d’ignorer, que c’est justement sa propre politique monétaire qui contribue à un appauvrissement général de la population, tandis que la politique déflationniste du BTC favorise une répartition et une conservation plus équitables des capitaux.

Cet article fait écho aux 2 articles précédents de la BCE critiquant Bitcoin : le 1er, publié fin 2022 juste avant la reprise haussière du cours du Bitcoin, et le second au mois de février 2024, quelques jours avant que le BTC passe de 52 000 à 73 000 dollars. De quoi faire des publications de la BCE un des meilleurs indicateurs d'investissement dans le BTC.

Source : SoSoValue

